U šumi kod Požege našli bombe, mine, detonatore, raketni bacač i hrpu oružja. Uhićen muškarac!

Požeško-slavonska policija izvijestila je da su na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, 30. rujna te 1. i 2. listopada 2026. pretražili više adresa na području mjesta Pavlovci.

- U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, šest protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, dva kilograma eksploziva, ukupno 2.090 komada raznog streljiva te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja - rekla je policija.

Dodaju da je dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena osnova da je 52-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A - zabranjeno oružje.

- Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari - rekla je policija.