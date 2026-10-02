U Svinjarevcima kupili kuću od četnika i tamo našli oružje!

Nekoliko je građevinskih radnika ostalo nemalo iznenađeno kada su u septičkoj jami napuštene kuće u Svinjarevcima pronašli ostatke koji su nalikovali zahrđalom naoružanju. Kako nisu bili sigurni u što im lupaju lopate, više su puta njima udarili te predmete kako bih ih izvadili iz jame. Tek kada su ih uspjeli izvući, shvatili su da se radi o pušci, metcima i - ručnoj bombi 'kašikari'.

"Sve je to vidljivo zahrđalo i vjerojatno nije opasno, ali dečkima nije bilo svejedno kada su shvatili da udaraju po bombi. Pozvali smo policiju. Došao je pirotehničar, sve je slikao, stavio u auto i odnio. Doviknuli su nam da im javimo ako još nešto nađemo, no nekako nam sada više nije do kopanja. A i očekivali smo da policija to malo bolje pregleda, istraži da li ima još toga, a ne da mi sami čačkamo po tome" kažu vlasnici kuće koji su također bili prisutni na gradilištu s radnicima.

Od mještana su saznali da je u dvorištu te kuće već jednom pronađeno zakopano naoružanje.

Iako se tijekom godina u selima po Slavoniji, posebice onima koja su bila okupirana, često nalazilo zakopano naoružanje preostalo iz Domovinskog rata, nalaznicima nikada nije svejedno vidjeti granatu ili bombu koja godinama stoji odbačena.

Svinjarevci su malo mjesto pored Vukovara, u općini Bogdanovci. Nalaze se u blizini velikog četničkog uporišta u Domovinskom ratu Negoslavci. U rujnu 1991. godine u Svinjarevcima je počinjen masakr. Četnici su upali u selo i poubijali 34 mještana. Najodgovorniji za to je četnički vojvoda Đuro, dobro poznat u selu iz kojega je nakon rata pobjegao.

Iza njega je ostala kuća koju je krajem 90-ih uspio prodati. Nedavno ju kupio novi vlasnik, mladi Stjepan, koji radi u Austriji i rado bi se vratio doma. Krenuo ju je obnavljati pa i isprazniti te prekopati septičku jamu. Nije očekivao da je četnik, kojemu je kuća nekada pripadala, na razna mjesta u dvorištu zakopao svoje ratno naoružanje prije nego je pobjegao iz Hrvatske.