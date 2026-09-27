U Tennesseeju će pogubiti prvu ženu u više od 200 godina. Obrana tvrdi da je i ona žrtva

Christa Pike, danas 50-godišnjakinja, trebala bi biti pogubljena smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tennessee. Ako se kazna izvrši, postat će prva žena pogubljena u toj državi u više od dva stoljeća. Pike je imala 18 godina kada je 1995. zajedno s tadašnjim dečkom Tadarylom Shippom brutalno pretukla, mučila i ubila 19-godišnju Colleen Slemmer. Žrtva je pronađena s pentagramom urezanim na prsima, a slučaj je tada izazvao golemu pozornost javnosti.

Pike je godinu dana poslije osuđena na smrt. Shipp, koji je u vrijeme zločina imao 17 godina, dobio je doživotni zatvor s mogućnošću uvjetnog otpusta. Njezini odvjetnici sada pokušavaju zaustaviti pogubljenje i u opsežnoj molbi za pomilovanje tvrde da porota tijekom suđenja nije dobila potpuni uvid u njezino djetinjstvo. Navode da je Pike godinama bila izložena seksualnom i fizičkom nasilju, teškom zanemarivanju i psihičkim problemima.

Foto: Department of Justice

Tek 2021. dijagnosticiran joj je bipolarni poremećaj, a stručnjaci obrane tvrde da je patila i od teškog posttraumatskog stresnog poremećaja. Obrana smatra da bi današnji sud uzeo u obzir njezinu dob u vrijeme zločina, traumatsko djetinjstvo i neliječene psihičke bolesti. Pozivu za zaustavljanje pogubljenja pridružili su se i stručnjaci UN-a za ljudska prava. Vrhovni sud Tennesseeja prošle je godine ipak zaključio da nema dovoljno osnove za ublažavanje kazne.

Majka ubijene Colleen Slemmer podržava pogubljenje.

- Počinila je zločin i za to mora platiti - rekla je.

Od 1970-ih u SAD-u je pogubljeno samo 18 žena, u usporedbi s više od 1600 muškaraca. Pike bi tako mogla postati jedna od rijetkih žena nad kojima je u suvremenoj američkoj povijesti izvršena smrtna kazna.