'U torbi je bilo oko 1400 €, nije prvi put da vraćam novac. Rekli su da imam večeru u Zagrebu'

Hrvoje Popović (27) iz Opuzena nije ni trenutka dvojio što napraviti s torbicom punom novca koju je u srijedu našao ispred hotela Merlot u Opuzenu.

- Tu sam bio slučajno, išao sam na kavu. Primijetio sam da dva čovjeka odlaze prema svom automobilu na parking preko preko puta hotela i onako ne razmišljajući ni o čemu vidim sjedaju u auto i kreću. U tom trenutku ugledam kako crna torbica pada sa auta, a oni su nastavili dalje voziti - prisjeća se Hrvoje. Otišao je do parkirališta, podigao torbu sa poda i otvorio je kako bi pronašao neke dokumente koji bi mu pomogli pronaći vlasnika.

- U torbici je bilo papiri, dokumenata, novčanik i novac, oko 1300-1400 eura. U tom mi je trenutku kroz glavu prošlo da moram stupiti u kontakt sa vlasnikom, ništa drugo nisam ni pomislio, jer kako mi ovdje kažemo, 'tako nas je mater gojila' - iskren je Hrvoje.

Sve se dogodilo na brzinu, a ljudi su se odmah vratili na parking.

Purger, dužni ste mi samo 3 boda u derbiju

- Ja sam im onako kroz zezanciju nabacio: 'Ej momci, ostala vam lova'. A oni me gledaju u čudu, mislili su da ih zezam. Tu je drugi kolega počeo nagovarati da mi daju nagradu i da me počaste. Ja sam odbio i kroz zezanciju rekao: 'Purger, dužni ste 3 boda u derbiju (Hajduk-Dinamo)' - našalio se Hrvoje.

Nakon toga su još nekoliko minuta popričali, upoznali se, rukovali i pozdravili.

- Pitali su me kako se zovem i odakle sam, razmijenili smo kontakte te smo se dogovorili kad budem u Zagrebu da će me počastiti večerom - sretan je Hrvoje, jer nikad ne znaš koga ćeš upoznati i hoće li jednog dana to poznanstvo prerasti u prijateljstvo.

Za cijelu priču saznali smo kada su nam za nju javili momci koji su bili toliko sretni i iznenađeni Hrvojevim postupkom, da su ga htjeli pohvaliti i putem medija.

- Sve se dogodilo brzo. Ni sam ne znam kako sam to izveo. Razgovarao sam na mobitel i na krov auta stavio sam torbicu i krenuo. Stali smo na obližnju INA-inu benzinsku postaju naliti gorivo. Tada sam shvatio da nema torbice i oblio me hladan znoj. U njoj je bilo novca, nešto više od prosječne plaće, kartice firme i službene kartice, novčanik i svi dokumenti firme - javio nam je jedan od Zagrepčana koji nam je opisao iskustvo s poslovnog putovanja iz doline Neretve.

'Počastit će ne večerom'

Dvojica Zagrepčana nakon sastanka s klijentima ispred hotela Merlot krenuli su prema Zagrebu. No tad su shvatili da nemaju torbicu s novcem i dokumentima. Kad su se vratili do hotela, prišao im je mladić:

- Gospodo, ostalo vam je malo love - rekao nam je, pričaju nam dečki.

- Nagovarali smo ga da uzme nešto, ali nije htio ni čuti. Znamo samo da je iz Opuzena - rekli su nam.

- Pitali smo ga kako da mu se odužimo, rekao nam je samo kratko: 'Purgeri, bit će dosta 3 boda u derbiju' - nasmijali su se.

Nazvali su šefa i sve mu ispričali.

- Dogovorili smo se da ćemo mu u ime firme poslati zahvalnicu i poklon - dodali su.

Ovo nije prvi put da je Hrvoje pronašao novac te ga vratio vlasniku.

- Bilo je to 2017. godine kada sam kasno u noći došao na bankomat, a u njemu je stajalo 4000 kuna. Uzeo sam novac i pronašao potvrdu, odnosno obavijest o isplati - prisjeća se Hrvoje. Obavijestio je lokalne portale da je nađena određena svota, a i sam se dao u pronalazak vlasnika.

- Uspio sam preko potvrde isplate i aplikacije mobilnog bankarstva doći do vlasnika novca pa sam ga nazvao. Vlasnik je ostao zatečen. Dogovorili smo da se nađemo i sve smo obavili, a ostavio mi je novčanu nagradu kao zahvalu - ispričao nam je Hrvoje.