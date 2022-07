U unutrašnjosti kiša, na obali vrućina: Pogledajte kakve će biti temperature po gradovima

Stiže nam postupno naoblačenje sa sjeverozapada, lokalno s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Navečer su pljuskovi mogući i na istoku zemlje.

U drugom dijelu dana ponešto lokalnih pljuskova moguće je i u Dalmaciji, ali uglavnom u zaleđu, dok uz obalu neće biti padalina.

I danas će diljem zemlje biti vruće. Maksimalna temperatura u Osijeku danas ide do 35 stupnjeva, dok će u Zagrebu biti nešto ugodnije pa će dnevna temperatura ići do maksimalno 28 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici temeprature će ići do 30 stupnjeva, Istra i Kvarner penjat će se do 32 stupnja. U Delnicama će maksimalna temperatura ići do 24 stupnja, a u Gospiću do 30. U Puli će danas biti i do 31 stupanj, a u Rijeci do 29 stupnjeva.

Najtoplije će biti u središnjoj Dalmaciji. U Zadru će tako biti i do 35 stupnjeva, a u Šibeniku i Splitu do 33 stupnja. U Makarskoj temperature danas idu do 33 stupnja, a u Dubrovniku do 31 stupanj.

Najčitaniji članci