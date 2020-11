'U Varaždinskoj županiji je sve vjerojatno još gore, samo ne možemo dovoljno testirati...'

Dolazi u obzir eventualno parcijalno ograničavanje unutar pojedinih djelatnosti. Iz današnje perspektive Hrvatska je reagirala u ožujku prerestriktivno, rekao je Robert Vugrin za Varaždinsku županiju

<p>U protekla 24 sata u Hrvatskoj je od posljedica zaraze korona virusom preminuo 31 čovjek, a posebno je zabrinjavajuće stanje u Varaždinskoj županiji koja je preuzela čelnu poziciju na neslavnoj listi WHO-a.</p><p><strong>Robert Vugrin</strong>, načelnik Stožera Varaždinske županije, rekao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/678969/otvoreno-zasto-se-ne-postuju-epidemioloske-mjere-i-kako-to-sprijeciti" target="_blank">HRT-ovu emisiju Otvoreno</a> kako prema službenim stranicama Svjetske zdravstvene organizacije koja na sedmodnevnoj bazi analizira incidencije, Varaždinska županija je preuzela neslavnu čelnu poziciju unutar europskih zemalja.</p><p>- Mi već deset dana kontinuirano bilježimo unutar sedam dana 1500 slučajeva. Incidencija je to od visokih 900. Situacija je vjerojatno puno gora. Mi smo dostigli svoje limite testiranja. Zavod za javno zdravstvo ima kapacitet 700 uzoraka dnevno za testiranje. Tu ulaze uzorci koji se testiraju za bolnički sustav, preventivno i komercijalno - rekao je Vugrin.</p><p>Vugrin je istaknuo kako se u Varaždinskoj županiji testira dvostruko više nego je hrvatski prosjek.</p><p>- Uveli smo manje restriktivne mjere pogotovo ako se usporedimo sa zemljama koje su imale sličnu incidenciju, a uvele su znatno jače restriktivne mjere. Unutar 2-3 tjedan te su mjere polučile rezultate i krivulja se prelomila. </p><p>Robert Vugrin je istaknuo kako lockdown i policijski sat sigurno ne dolaze u obzir.</p><p>- Dolazi u obzir eventualno parcijalno ograničavanje unutar pojedinih djelatnosti. Iz današnje perspektive Republika Hrvatska je reagirala u ožujku prerestriktivno - dodao je.</p><p><strong>Marija Bubaš</strong>, pomoćnica ravnatelja HZJZ je rekla kako su za situaciju na sjeveru Hrvatske ključne informacije o testiranju.</p><p>- Značajno bi pomoglo da se primjenjuju na simptomatskim osobama, brzi antigenski testovi - dodala je.</p><p>Bubaš je istaknula kako je Varaždinska županija jedno veliko žarište, ali je i gospodarski dosta jaka.</p><p>- Tu se uglavnom radi o malim i srednjim poduzetnicima, ljudi idu na posao, a ima i velikih tvrtki. Bremenita je situacija u malom i srednjem poduzetništvu. Tamo bi trebalo educirati poslodavce i radnike da se zajedničkim naporima osvijesti da se sa simptomima ne dolazi na posao, niti s najblažim simptomima koje čovjek može izdržati. Svatko od nas je malo nano šetajuće žarište - rekla je Marija Bubaš.</p><p>- Ne možemo na sve odgovoriti i zato moramo pametno birati. Ne smijemo donositi odluke u panici, ali problem ne smijemo ignorirati - rekla je Bubaš.</p><h2>'U Zagrebu je situacija složenija'</h2><p><strong>Sandra Šikić</strong>, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" je rekla kako Grad Zagreb bilježi veliki broj novodijagnosticiranih slučajeva, ali da je u Gradu Zagrebu složenija situacija zbog činjenice da je Grad Zagreb metropola i ima gotovo milijun stanovnika.</p><p>- Grad Zagreb je središte gospodarskih i kulturnih zbivanja. Podatke koje smo zabilježili u posljednjem tjednu manji broj novooboljelih u odnosu na prethodne tjedne. Možemo reći da se radi o svojevrsnoj stagnaciji, ali treba biti oprezan s prognozama za buduće razdoblje - rekla je Šikić.</p><p><strong>Damir Trut</strong>, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu je rekao kako treba vidjeti kako će se situacija odvijati do kraja tjedna što se tiče novozaraženih koronavirusom.</p><p>- Sukladno analizama epidemiologa, Stožer za nacionalnu sigurnost će donositi hoćemo li određene mjere postrožiti ili ćemo ostati na ovim mjerama - rekao je Damir Trut.</p><p>Trut je istaknuo kako županije u Republici Hrvatskoj imaju različitu situaciju.</p><p>- Neke županije su pomalo alarmantne, Međimurska i Varaždinska županija. Imamo i županije koje nemaju velik broj novozaraženih osoba. Dali smo mogućnost da županije predlažu mjere koje mogu biti rigoroznije ili jače nego što su ove generalne i samim time županijama se dodjeljuju takve odluke - rekao je Damir Trut. </p><p>Robert Vugrin je rekao kako Republika Hrvatska u zadnjih sedam dana bilježim rast hospitaliziranih i čak 40 posto osoba na respiratoru.</p><p>- To su zabrinjavajuće brojke. To je jednaki rast koji bilježi i Varaždinska i Međimurska županija na sedmodnevnoj bazi i za 30 posto povećava broj osoba koje zahtijevaju bolničko liječenje zbog teže kliničke slike. </p><p>Vugrin je rekao kako ne postoji jedan kvalitetan sustav sankcioniranja za one ugostitelje koji ne poštuju mjere.</p><p>- Kroz vikend kontrole, inspektori govore kako se krši maksimalni broj ljudi u pojedinom ugostiteljskom objektu i da se krši odluka o radnom vremenu - rekao je Vugrin.</p><h2>Ugostiteljstvo i mjere </h2><p>Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja je rekao kako su apelirali još od kolovoza da se zaposli veći broj ljudi u civilnoj zaštiti.</p><p>- Bez partnerskog odnosa neće doći do točke da ugostitelji poštuju mjere iz razloga što Vlada nije donijela nikakve mjere poduzetnicima, osim očuvanja radnih mjesta koja su namijenjena radnicima. Iz toga, svaki poduzetnik pokušava isplatiti plaće tako da "šverca" i krši zakon. Onda se dogodi ovakva situacija s ilegalnim okupljanjima u podrumima i šupama, što je otkriveno prošli vikend - rekao je Medak za <a href="https://vijesti.hrt.hr/678969/otvoreno-zasto-se-ne-postuju-epidemioloske-mjere-i-kako-to-sprijeciti" target="_blank">HRT.</a></p>