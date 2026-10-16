U velikoj akciji Interpola uhićeno 95 ljudi zbog pedofilije

Čak 95 ljudi uhićeno je u sklopu velike međunarodne operacije za sprječavanje proizvodnje i distribucije materijala i fotografija o seksualnom iskorištavanju i zlostavljanju djece u velikoj akciji Interpola.

Foto: interpol

U četiri paralelne operacije koje su trajale od ožujka do rujna sudjelovalo je 17 zemalja iz Latinske Amerike i Europe. Svaka je bila usmjerena na drugi aspekt širenja i komercijalizacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece na aplikacijama za razmjenu poruka i kriptovaluta.

Foto: interpol

Tijekom operacije koje je koordinirao Interpol izvršeno je 127 naloga za pretres te je spašeno jedno dijete. Među osumnjičenicima su stanovnici 17 zemalja: Države sudionice operacije bile su: Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Italija, Panama, Paragvaj, Peru, Španjolska, Urugvaj.

Većina, njih 89 posto, su muškarci, dok je 11 posto uhićenih žena. U sklopu akcija kolumbijska policija uhitila je roditelja petogodišnjeg djeteta koji je na internetu objavljivao i prodavao materijale o zlostavljanju. Interpolova baza podataka o seksualnom iskorištavanju djece bila je ključna za otkriće. Povezala je niz datoteka na kojima je bilo isto dijete. Neki materijali nastali su kada je žrtva imala tek godinu dana.

Foto: interpol

Vlasti u Argentini, Kostariki, Ekvadoru, Peruu i u Španjolskoj otkrile su da su tinejdžeri bili aktivni u nekoliko grupa za razmjenu poruka u kojima su tražili i dijelili materijale o zlostavljanju djece.

Policija je u Ekvadoru pronašla osobu koja je bila dio grupe koja je dijelila takav sadržaj. Naknadnom istragom otkriveno je više od 4000 datoteka i približno 15 gigabajta fotografija zlostavljanja djece.

Vlasti u Panami izvijestile su da su uhitile administratora grupe koja je širila uvredljiv materijal djece. Grupa je imala više od 700 korisnika.

Argentinska policija uhitila je osumnjičenika koji je bio u kontaktu s više od 260 djevojaka iz raznih zemalja. Optužen je da je seksualno iznuđivao maloljetnice, tražio od žrtava da mu šalju eksplicitne fotografije i snimke te im prijetio ako bi ga odbile.

Vjeruje se da će s pomoću zaplijenjenog materijala doći do novih počinitelja i djece koja su u opasnosti, kao i izricanja dodanih zaštitnih mjera.

"Obavještajni podaci prikupljeni u operacijama otkrivaju rastuću ulogu digitalnih platformi u monetizaciji seksualnog zlostavljanja djece. Učinkovita prekogranična suradnja tijela za provedbu zakona i privatnog sektora nikada nije bila hitnija"; upozorio je izvršni direktor za potporu istragama Interpola Stephen Fry.

Ističu kako se digitalne platforme sve više koriste za navođenje djece, koordinaciju zlostavljanja, povezivanje počinitelja te transakcije za ilegalni sadržaj. Također omogućuju da se sadržaj zlostavljanja širi zbog čega dolazi do ponovljene viktimizacije djece.