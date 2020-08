U Vinici zaražen svećenik, od stanovnika traže da maske nose u zatvorenom i na otvorenom

Svi koji su bili u neposrednom kontaktu sa svećenikom, primali pričest, obavljali savjetovanja, kućne posjete, pogrebe i ispovijedi od 19.08. do 24.08. 2020. moraju se javiti epidemiolozima

<p>Nakon što je objavljeno da je svećenik u župi Vinica zaražen korona virusom, a izvorište epidemije je svadba koja je inicijalno dovela do širenja virusa unutar općine, Stožer civilne zaštite pozvao je mještane na strogo držanje mjera do smirivanja epidemiološke situacije.</p><p><strong>Ujedno su im propisane nove i puno strožije mjere nego dosad, a to su:</strong></p><p>– nošenje maski u otvorenom i zatvorenom prostoru i dezinfekcija ruku</p><p> – socijalna distanca među stanovnicima</p><p>– kontrola rada i okupljanja u ugostiteljskim objektima u kafićima, restoranima, klubovima i sl.</p><p>– kontrola okupljanja i druženja ispred trgovina i dr. sličnih objekata</p><p>– odgoditi organizirane manifestacije koje su predviđene u Općini od različitih društava ( DVD, KUD i sl.)</p><p>– pojačati kontrolu i trijažu djece prilikom prijema u vrtić ( ne primati djecu roditelja koji su u samoizolaciji)</p><p>– zatvoriti staračke domove za posjete i izlaske i pojačati kontrolu zdravstvenog stanja zaposlenog zdravstvenog i nezdravstvenog osoba koje rade uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera </p><p>– pojačani oprez u zdravstvenim ustanovama koje rade u Općini uz strogu trijažu ulazaka u Ustanove i primjenu adekvatne zaštitne opreme</p><p>– rad u trgovinama organizirati na način da imaju između smjena stanku za čišćenje i dezinfekciju</p><p>– odgoditi treninge i nogometne utakmice svih kategorija s područja Općine u sljedeća dva tjedna do smirivanja epidemiološke situacije</p><p>– javno obavijestiti stanovnike o potrebi da se jave na broj pripravnosti Epidemiološke djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije 099 211 98 02, a bili su u neposrednom kontaktu sa svećenikom koji su primali pričest, obavljali savjetovanja, kućne posjete, pogrebe i ispovijedi od 19.08. do 24.08. 2020. Naglasak na misu u nedjelju za one koji su bili čitači, ministranti i aktivni sudionici na misi i oni koji su primili pričest.</p>