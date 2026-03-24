'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin, koji je u ponedjeljak stigao automobilom na jednu benzinsku postaju u Virovitici, neugodno je iznenadio ostale okupljene. Natočio je nešto više od 400 litara dizela u automobil, ali i u brojne kanistere koji su bili po cijelom automobilu.

- Te kanistere je imao u prtljažniku, ali i na sjedalima. Kad ih je sve ispunio, točio je u auto. Iako mu nije više stalo, još je malo pokušavao dodati. Ušao je potom u postaju i rekao u čudu "ne mogu vjerovati kako na benzinskim pumpama više nema goriva?". Pa upravo zbog takvih ga nema - kaže čitatelj 24sata.

Foto: Čitatelj 24sata

S obzirom da je točio običan dizel, pretpostavljaju da je poljoprivrednik. Ušteda na tu količinu goriva, u odnosu na novu cijenu, je oko 68 eura.

Vatrogasac, koji svakodnevno radi s opasnim tvarima pa tako i gorivom, kaže da se radi o paničarenju koje može biti i više nego opasno.

- Ljudi ni ne znaju da tako ugrožavaju ne samo svoj, već i tuđe živote. Znamo da benzin lako hlapi, dizel nešto teže, no svejedno se ne smiju tako prevoziti u automobilima. Ako se već voze, moraju biti u posebnim kanisterima, u vanjskom dijelu kombija ili kamiona, odnosno ne u istom prostoru kao putnici. Da ovakav ima bilo kakvu nesreću, to može prijeći u katastrofu - kaže nam vatrogasac.

Foto: Čitatelj 24sata

Kaže da bi policija trebala puno strože kontrolirati gdje ljudi toče i kako to prevoze.

- Ja sam osobno jučer vidio ljude kako toče gorivo i u boce od destilirane vode, to je curilo uokolo, ma katastrofa. Usto, brojni pušači puše i u svojim automobilima. To je dodatna opasnost ako zapale u takvom autu, pa čak i ako upale grijanje jer nije još toliko toplo vani. I onda izgorite zbog 10-ak eura - kaže vatrogasac.

Treći problem je mjesto za čuvanje goriva.

- Ljudi ga obično drže po šupama i garažama, nekim podrumima. To nisu mjesta koja su posebno napravljena za čuvanje goriva. Dovoljno je da nemate ispravan čep ili kanister. Recept za katastrofu je spreman - kaže vatrogasac.

