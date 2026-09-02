U Vojvodini uručeni ugovori poljoprivrednicima, Hrvatska osigurala dva milijuna eura

Više od 250 poljoprivrednika iz hrvatske zajednice u Srbiji u srijedu je u bačkom Đardinu dobilo ugovore o financijskoj potpori u okviru programa za koji je hrvatska vlada osigurala dva milijuna eura.

Uručenjem tih ugovora počela je provedba prvog programa izravne gospodarske potpore hrvatskim poljoprivrednicima u Srbiji.

"Program je usmjeren razvoju poljoprivrede i ostanku Hrvata na njihovim ognjištima - da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnije, a samim time i održivija“, rekao je hrvatski ministar poljoprivrede David Vlajčić uoči svečanog uručenja ugovora.

Podržani su projekti vrijednosti do 10.000 eura, dodao je ministar i naglasio kako je riječ uglavnom u ulaganjima u mehanizaciju, podizanja nasada, uvećanja stočnog fonda, osnaživanja konkurentnosti i zaštite gospodarstava.

Najavio je kako će natječaj za program pomoći biti raspisan i sljedeće godine.

Predsjednica HNV-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić navela je kako je riječ o iznimno važnoj potpori Hrvatima u Srbiji jer je veliki dio ove zajednice vezan za zemlju, odnosno poljoprivredu.

„To su im osnovni uvjeti za preživljavanje. Hvala Hrvatskoj što je prepoznala da trebamo početi s ovim poticajima“, istaknula je među ostalim.

Program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Republici Srbiji provodi Fondacija za razvoj hrvatske zajednice „Cro-Fond“, uz potporu hrvatskog Ministarstva poljoprivrede i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.

Na javni natječaj pristiglo je 387 prijava, a nakon provedenog vrednovanja i žalbenog postupka pravo na potporu ostvarilo je 257 prijavitelja.

Sredstva su namijenjena razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava, a među planiranim ulaganjima najviše je zahtjeva bilo za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, sustave za navodnjavanje, plastenike, pčelarsku opremu, preradu, voćarstvo i drugu specijaliziranu opremu.

Od 257 korisnika potpore, najveći broj je iz Bačke, Podunavlja i Srijema, odnosno područja u kojima tradicionalno živi najveći dio hrvatske zajednice u Srbiji.

Iz „Cro-Fonda“ ranije su istaknuli kako bi ovaj program trebao biti početak sustavnije potpore hrvatskim poljoprivrednicima u Srbiji, a ne jednokratna mjera.