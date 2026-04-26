DRAMA U WASHINGTONU

U vrijeme pucnjave u hotelu bila i zastupnica Marija Selak Raspudić: 'Nastao je kaos...'

Zagreb: Marija Selak Raspudić predlaže novu zakonsku inicijativu za zaštitu djece na internetu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naša saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u Washington je stigla kao gošća američkog State Departmenta. U vrijeme pucnjave zatekla se u lobiju hotela s gošćom iz Poljske

Par sati nakon što je 31-godišnji napadač Cole Tomas Allen izazvao totalni kaos pucajući ispred ulaza u svečanu dvoranu hotela Hilton - gdje je američki predsjednik Donald Trump organizirao tradicionalnu večeru za novinare akreditirane u Bijeloj kući - s lica mjesta novinaru Jutarnjeg lista Marku Špoljaru javila se saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je u Washington stigla jučer kao gošća američkog State Departmenta.

Dok je kat ispod nje napadač pucao, pokušavajući ući u dvoranu gdje su bili američki predsjednik, njegova supruga Melania Trump, američki potpredsjednik J. D. Vance i brojni drugi dužnosnici, diplomati i novinari, naša saborska zastupnica u lobiju hotela čekala je s gošćom iz Poljske svoje domaćine.

UŽAS U WASHINGTONU
- Stojim u lobiju hotela s Poljakinjom s kojom sam bila na istom letu. Čekamo svoje domaćine, ljudi pored nas defiliraju u svečanim odijelima i haljinama, silaze kat ispod u dvoranu na tu gala večeru za dopisnike u Bijeloj kući. U jednom trenutku kreće kaos, ljudi trče pored nas, svi skupa krećemo prema izlazu. Dolazi hrpa crnih automobila i sva sila pripadnika tajne službe i Trumpova osiguranja. Nakon što smo izašle iz hotela, u prvim trenucima nismo znale što se točno događa. Momentalno su nas okružili pripadnici tajne službe - ispričala je Selak Raspudić za Jutarnji list.

Dodala je da su se agenti s oružjem u rukama derali prema njima: "Da se nitko nije pomaknuo niti metra!".

- Bio je to jedan totalan kaos. Pored nas stoje uzvanici u večernjim odijelima i u toaletama, a pored njih naoružani ljudi u crnom, zrak para zvuk sirena... - kazala im je naša saborska zastupnica. 

PROFIL NAPADAČA IZ WASHINGTONA
Do pucnjave je došlo tijekom gala večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, kojoj su prisustvovali Trump, potpredsjednik J.D. Vance i ostali visoki dužnosnici. Nakon što su se začuli pucnjevi sigurnosno osoblje utrčalo je u dvoranu i evakuiralo predsjednika i prvu damu Melaniju Trump s povišene platforme na kojoj su sjedili za stolom.

Prema prvim podacima teško naoružani muškarac je oko 20:30 uspio projuriti pokraj osiguranja, ispalivši pritom nekoliko hitaca i pogodivši jednog pripadnika osiguranja prije nego što su ga sigurnosne snage svladale ispred dvorane.

Trump je kasnije novinarima na brifingu u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju".

Osumnjičenik je identificiran kao Cole Thomas Allen (31), s područja Los Angelesa. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine

