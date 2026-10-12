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INTERVJU: TOMISLAV JAKIĆ PLUS+

U vrijeme Tuđmana niste mogli čuti otrovne napade na Tita

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 9 min
U vrijeme Tuđmana niste mogli čuti otrovne napade na Tita
Zagreb: Tomislav Jakić | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Tomislav jakić, ugledni zagrebački novinar, publicist i bivši savjetnik predsjednika Stipe Mesića za vanjsku politiku, nakon duže medijske šutnje, razgovarao je s reporterom Expressa

Za Tomislava Jakića moglo bi se reći da pripada među najdugovječnije i najdosljednije kritičare američke vanjske politike i NATO-a na hrvatskoj javnoj sceni. Više od 20 godina bio je istaknuti vanjskopolitički novinar Radio-televizije Zagreb, a kasnije Hrvatske televizije, koju je napustio 1992. godine. U svojoj bogatoj karijeri bio je i savjetnik za vanjsku politiku drugog hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Nakon toga Jakić je ponovno surađivao s mnogim medijima, pišući o aktualnim vanjskopolitičkim temama i komentirajući domaća politička zbivanja. Nakon duljeg izbivanja iz javnosti, Tomislav Jakić u velikom razgovoru za Express govori o međunarodnim odnosima, iznosi svoje viđenje zbog čega se dogodila marginalizacija Ujedinjenih naroda, komentira hrvatsku vanjsku politiku i analizira hrvatsko-američke odnose.

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Komentari 5
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