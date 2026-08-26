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VELIKI KONCERT U SUBOTU

U Vukovaru se očekuje više od 100.000 ljudi na dan koncerta Thompsona. Oglasio se Pavliček

Piše HINA,
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U Vukovaru se očekuje više od 100.000 ljudi na dan koncerta Thompsona. Oglasio se Pavliček
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Prije godinu dana Marko Perković Thompson održao je koncert na na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Za one koji dolaze izvan Vukovara dva glavna pravca su državne ceste D55, od Županje preko Vinkovaca do Vukovara, i D2, od Osijeka do Vukovara. Isto tako moći će se koristiti i drugi prilazni pravci Vukovaru.

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru ove subote, gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je u srijedu kako očekuju više od 100.000 ljudi, te da su sve organizirali tako da ne bude čekanja u velikim kolonama pri ulasku i izlasku iz grada, i da svi imaju osiguran parking.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Vukovar: Postavljanje pozornica za koncert Marka Perkovića Thompsona Vukovar: Postavljanje pozornica za koncert Marka Perkovića Thompsona Vukovar: Postavljanje pozornica za koncert Marka Perkovića Thompsona
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Maksimalno smo se potrudili da sve organiziramo na najbolji mogući način, odnosno da svi koju dođu ne čekaju u velikim kolonama, da se imaju gdje parkirati i da se mogu vratiti svojim kućama. U isto vrijeme vodili smo računa i da sve institucije i tvrtke u Vukovaru normalno mogu raditi“, rekao je Pavliček na konferenciji za novinare.

Kazao je da se očekuje više od 100.000 ljudi, ali i da neće svi biti na koncertu jer će dio njih doći kako bi doživjeli dio atmosfere.

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Radno vrijeme ugostitelja produženo je do 4. sata ujutro, a gradonačelnik je sve pozvao da kod određivanja cijena budu korektni. Napomenuo je i da su osigurane sve hitne službe, redari i drugi, kako bi koncert protekao u najboljem mogućem redu. 

"Pozivam sve dobronamjerne ljude da dođu u Vukovar i provesele se. Ovo će biti najveći koncert u povijesti Vukovara. Ljudi koju slušaju ovu vrstu glazbe nisu oni koji mrze nego su to oni koji cijene domovinu i žrtvu Vukovara", rekao je Pavliček.

Podsjetio je da se radi o humanitarnom koncertu koji će pomoći izgradnji nogometnog stadiona „12. hrvatskih redarstvenika“ i studentskog doma Salezijanske provincije u Zagrebu. "Neka svi vode računa o pijetetu žrtve, gradu heroju i da sve prođe u najboljem mogućem redu“, poručio je.

Oliver Grubeša, zamjenik načelnika PP Vukovar za prometnu policiju, najavio je kako će u vremenu od četvrtka 27. kolovoza do nedjelje 29. kolovoza u Vukovaru na snazi biti posebna regulacija prometa i parkiranja u zoni održavanja koncerta.

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Za one koji dolaze izvan Vukovara dva glavna pravca su državne ceste D55, od Županje preko Vinkovaca do Vukovara, i D2, od Osijeka do Vukovara. Isto tako moći će se koristiti i drugi prilazni pravci Vukovaru. 

Automobili i autobusi koji budu dolazili moći će se pakirati na organizirani parking veličine 19 hektara. Grubeša je kazao i da je za potrebe organizacije koncerta osiguran dostatan broj policajaca od kojih najveći broj dolazi iz Policijske postaje Vukovar i PU vukovarsko-srijemske, a nešto i iz drugih policijskih uprava.

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Kada je riječ o samom koncertu još uvijek nisu poznati svi organizacijski detalji. Tako se ne zna točan broj ulaznica za koncert iako se govorilo o oko 100.000. Ulaznica u prodaji još ima, a nude se i po društvenim mrežama.

Svi smještajni kapaciteti u Vukovaru i okolici su popunjeni tako da se gosti snalaze kod prijatelja ili u udaljenijim mjestima. Ima i onih koji će prespavati u susjednoj Srbiji gdje su cijene smještaja jeftinije. 

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