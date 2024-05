U zabačenom himalajskom selu otvoreno biračko mjesto za jednu kuću, posudili i struju

Pet ljudi iz iste obitelji u zabačenom selu na Himalaji glasalo je u ponedjeljak na indijskim izborima na vlastitom biračkom mjestu nakon što su dužnosnici putovali sedam sati kako bi im omogućili da predaju svoje glasačke listiće, a u tom cijelom poduhvatu su od vojske morali posuditi i struju.

Voting in the fifth phase of India's general election | Foto: SHARAFAT ALI

Dužnosnici su u nedjelju pokupili glasačku opremu u Lehu, glavnom gradu himalajskog saveznog teritorija Ladakh i ukrcali se na autobus na 180 kilometara dug put u Warshi, gdje su jedini glasači bili 23-godišnja Rinchen te njezini roditelji i djed i baka.

Smješten oko 20 kilometara od ledenjaka Siachen, bojišnice na najvećoj nadmorskoj visini u svijetu na kojoj se već desetljećima sukobljavaju Pakistan i Indija, Warshi je dostupan cestom, ali nema ni struju niti internet, a nema ni ambulantu.

Kako se generator koji su nosili pokvario, dužnosnici su se za pomoć obratili indijskoj vojsci.

"Ovo je područje jedinstveno. Vlada je tu otvorila glasačko mjesto za samo jednu kuću", rekao je dužnosnik izbornog povjerenstva Phonchok Stobdan.

Rinchen, koja sada prvi puta glasa, nada se da će i njezin glas pomoći da se riješi problem nedostatka infrastrukture.

Indija u sedam faza glasa na izborima koji su počeli 19. travnja i koji bi trebali završiti 1. lipnja.

U ponedjeljak je upravo počela peta faza glasanja.