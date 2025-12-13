Obavijesti

News

Komentari 0
POSLJEDICE POŽARA

U Zaboku organsko onečišćenje zraka! Evo koje nuspojave prijete i kada se javiti liječniku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Zaboku organsko onečišćenje zraka! Evo koje nuspojave prijete i kada se javiti liječniku
Zabok: 60 vatrogasaca bori se s požarom koji je izbio u pogonu Ciaka u Zaboku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zrak na samom mjestu noćašnjeg požara u objektu tvrtke CIAK u Zaboku onečišćen je organskim otapalima, pokazalo je ispitivanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' koji je stanovništvu izdao preporuke

Terenskom GC/MS analizom na mjestu požarišta utvrđena je prisutnost onečišćenja iz skupine organskih otapala, među kojima su 2-butanon, butil-acetat, octena kiselina, etilen-glikol i dipropilamin, izvijestio je Zavod. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u pogonu Ciaka u Zaboku 00:54
Požar u pogonu Ciaka u Zaboku | Video: Čitatelj 24sata

Građanima je preporučio izbjegavanje područja zahvaćenih požarom i udisanja zagađenog zraka, zatvaranje prozora i vrata, a nakon lokaliziranja požara i pročišćavanja zraka provjetravanje prostorija u kojima se boravi.

Prilikom čišćenja nakon požara potrebno je koristiti zaštitne maske, osobito u zatvorenim prostorima te provoditi vlažno čišćenje površina kako bi se smanjilo podizanje istaloženih čestica.

DRAMA U ZABOKU FOTO Ovako izgleda CIAK nakon požara: 'Vatra je prvo zahvatila nadstrešnicu pa se širila dalje'
FOTO Ovako izgleda CIAK nakon požara: 'Vatra je prvo zahvatila nadstrešnicu pa se širila dalje'

Izloženost dimovima i parama organskih otapala može uzrokovati iritaciju očiju i dišnog sustava, peckanje u grlu i osjećaj suhoće, a pri višim koncentracijama i blagu pospanost te dezorijentaciju. Dugotrajnija ili intenzivnija izloženost može dovesti do glavobolje, mučnine, vrtoglavice, kašlja, suzenja očiju i nelagode u dišnim organima.

24SATA NA TERENU Lokalizirali požar u CIAKU u Zaboku. Evo koje su posljedice! Djelatnica: Srce me boli, strašno
Lokalizirali požar u CIAKU u Zaboku. Evo koje su posljedice! Djelatnica: Srce me boli, strašno

Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, djeci, trudnicama te osobama s respiratornim bolestima, koje bi trebale ograničiti boravak u zagađenim područjima. U slučaju pojave otežanog disanja, kašlja, iritacije očiju ili vrtoglavice, savjetuje se javljanje liječniku.

'ZATVORITE PROZORE' FOTO Požar i detonacije u Zaboku: Ovako je gorio CIAK
FOTO Požar i detonacije u Zaboku: Ovako je gorio CIAK

Na ostalim mjernim lokacijama, izvan samog mjesta požarišta, analizom nisu utvrđena podudaranja sa spojevima iz baza podataka Torion i NIST, naveo je Zavod. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025