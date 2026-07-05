U Zadru održan prosvjed solidarnosti sa zapovjednicima OVK kojima se sudi u Haagu

U 17 sati je u Zadru održan skup podrške zapovjednicima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) koji će 16. rujna doznati optužnicu koja se protiv njih vodi na Specijalnom sudu za Kosovo u Haagu. Zapovjednici su: Hashim Thaçi, Kadriju Veseli, Jakupu Krasniqi i Rexep Selimi.

Na skupu koji su organizirali Udruga Albanaca Zadarske županije te Unija Albanaca u Hrvatskoj, sudjelovala je i Udruga ratnih veterana 7. domobranske pukovnije Zadar.

- Naša udruga ratnih veterana 7. domobranske pukovnije Zadar, sudjelovala je na skupu podrške protiv optužnica koje se vode pred Specijalnim sudom za Kosovo u Haagu protiv četvorice zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova, OVK– Hashim Thaçi, Kadriju Veseli, Jakupu Krasniqi i Rexep Selimi biti objavljena 16. rujna ove godine - poručili su iz udruge.

- Skup su organizirali hrvatski branitelji albanske nacionalnosti, sudionici Domovinskog rata, od kojih su mnogi nakon obrane Hrvatske sudjelovali i u obrani Kosova. Među nekoliko stotina okupljenih pružili su potporu optuženima i udruge iz domovinskog rata iz Zadra, Splita, Osijeka, Karlovca, Vukovara, Zagreba itd., ističući stav da se ne smije izjednačavati one koji su branili svoj narod s agresorima - objavili su i dodali kako znaju kroz što prolaze Albanci jer su i hrvatski branitelji prošli kroz pravosudnu golgotu haškog suda.

- Hrvatska je prošla vlastito iskustvo suđenja hrvatskim generalima u Haagu. Zato razumijemo koliko su ovakvi postupci teški za branitelje, njihove obitelji i narod koji su branili. Okupljenima su se obratili predsjednik Udruge Albanaca branitelja Hrvatske u Domovinskom ratu i bivši predsjednik Unije Albanaca u Republici Hrvatskoj, Esad Çollaku, organizator Nikoll Prekpalaj, Hysni Gucati i brigadni general OVK Xhevahir Geci - objavila je udruga.

Okupljenima u Tribanjskoj ulici u Zadru, obratio se i ratni zapovjednik i predsjednik udruge Danijel Kotlar.

- Oko 3000 branitelja albanske nacionalnosti sudjelovalo je u obrani Hrvatske, 87 ih je položilo život za našu slobodu, a 304 su ranjena. Njihova žrtva i doprinos trajno su upisani u povijest stvaranja hrvatske države. Vjerujemo da će optuženi imati pravedan postupak te da će, ako se ne dokaže njihova krivnja, moći čista obraza vratiti svojim obiteljima i svom narodu - zaključili su.

Prosvjed je organizirala Udruga Albanaca Zadarske županije, u suradnji s Unijom Albanaca u Hrvatskoj i na inicijativu Samija Gashija. Organizacija ratnih veterana OVK-a (OVL-UÇK) priopćila je da podržava ovu organizaciju te je pozvala sve sunarodnjake da sudjeluju u prosvjedu kako bi izrazili solidarnost s bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova.