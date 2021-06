Žena (42) proglašena je krivom na Prekršajnom sudu u Zagrebu zbog epidemiološkog napada na mladića u Pivnici u Radauševoj ulici u Zagrebu.

Kako piše Danica.hr, sve se zbilo krajem studenog prošle godine. Žena je oko 12.30 sati napala muškarca koji se nalazio za drugim stolom. Uhvatila ga je za vrat, a potom i udarila šakom u bradu nakon čega se vratila za stol.

Konobarica koja je svjedočila obračunu ispričala je na sudu da je napadačica sjedila za stolom bliže šanku, a mladić za drugim stolom, par metara dalje.

- U jednom trenutku otvorio je novine i pokušao fotografirati nekakav članak, zbog čega je ustao. Njemu je tada Ivana počela dobacivati da što on to radi, da je korona, da mora paziti na razmak, iako on njoj uopće nije bio blizu - ispričala je i dodala da je sve ubrzo preraslo u njeno vikanje, dok se mladić nije obazirao na nju, već je nastavio čitati novine.

Potom je ona nasrnula na njega i udarila ga. Sud ju je kaznio sa 750 kuna.