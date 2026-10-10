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U PETAK UJUTRO

U zagrebačkom parku Maksimir pronađeno tijelo mrtve žene

Piše Bruno Serdar,
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U zagrebačkom parku Maksimir pronađeno tijelo mrtve žene
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Policija je nakon obavljenog očevida ustvrdila da se radi o 63-godišnjakinji. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela

U petak oko 7:10 sati, u parku Maksimir, 4. Maksimirsko jezero, pronađeno je tijelo tada nepoznate ženske osobe. Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o 63-godišnjakinji. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, javlja zagrebačka policija.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

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