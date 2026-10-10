U zagrebačkom parku Maksimir pronađeno tijelo mrtve žene

U petak oko 7:10 sati, u parku Maksimir, 4. Maksimirsko jezero, pronađeno je tijelo tada nepoznate ženske osobe. Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o 63-godišnjakinji. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, javlja zagrebačka policija.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.