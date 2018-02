U Zagrebu su napali Jemenku: Istukli su je i izvrijeđali na tržnici

Rekao mi je: Mrš, je*** ti mater, nemoj dolaziti tu na tržnicu. Vi ste ciganka! Ako te negdje vidim, mogu te ubiti, kroz suze govori žena (41) iz Jemena koja je napadnuta zbog boje kože.

Supružnici I. M. (41) i N. M. (39), koji inače prodaju voće i povrće na zagrebačkoj tržnici u Šubićevoj ulici, završili su u pritvoru jer su u utorak primitivno, ni s čim izazvani, napali i vrijeđali Jemenku, koja je kod njih htjela kupiti naranče. Kad je stigla na njihov štand, upitala je koliko stoje.

- Za vas je kilogram 30 kuna - rekao je I. M. (41) ženi koja je zbog cijene namijenjene samo za nju negodovala.

Napali je i vrijeđali

Prigovorila mu je zbog toga, a muškarac ju je počeo vrijeđati.

- Rekao mi je: ‘Mrš, je*** ti mater. Nemoj više dolaziti ovdje na tržnicu. Ti si Ciganka’ - kroz suze je Jemenka rekla za RTL. Iznenađena što ju je muškarac počeo vrijeđati, zaprijetila mu je da će zvati policiju. Kad je to čula i prodavačeva supruga, koja je bila za drugim štandom, također je počela prijetiti i vrijeđati Alyju.

- Vrijeđala me je i govorila mi da sam Ciganka. Tad me počela čupati za kosu. Udarila me - rekla je. Uplašena Jemenka počela je bježati, no žena koja ju je vrijeđala počela je trčati za njom te ju je udarala po leđima i vukla za ruku. Nasreću, uspjela se othrvati primitivnoj prodavačici te je pobjegla u jednu od obližnjih pekarnica. Ondje su zaključali pekarnicu te je tad pretučena i uplašena žena nazvala policiju. Kad je stigla policija, privela je razjarene prodavače, a zatražila je liječničku pomoć u KBC-u Zagreb. Ondje su joj utvrđene lakše ozljede glave i ruke.

Diskriminirali liječnika

- Nakon vrijeđanja i napada nisam mogla spavati. Uzela sam tablete za smirenje. Pitam se zašto mi je prodavač rekao: ‘Ako te negdje vidim, mogu te ubiti’ - rekla je žene iz Jemena.

Inače, ona već 16 godina živi u Hrvatskoj i radi kao prevoditeljica. Ovdje je rodila djecu te joj se u Zagrebu školuju djeca. Mislila je da je Zagreb njezin dom, barem dok je nisu napali. Muškarac koji je vrijeđao ženu osumnjičen je da je počinio kazneno djelo prijetnje u svezi zločina iz mržnje, a žena kazneno djelo pokušaja teške tjelesne ozljede u svezi zločina iz mržnje.

Nakon kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu podnijeta je kaznena prijava protiv prodavača s tržnice. Također sramotan slučaj diskriminacije dogodio se i prije nekoliko dana u bolnici u Osijeku. Netko je, naime, uglednom radiologu židovske vjere na zaštitnom radnom odijelu nalijepio Davidovu zvijezdu.

- Kad smo zaprimili dojavu o tome, fotografiju te zaštitne pregače za rendgen s Davidovom zvijezdom proslijedili smo policiji koja će daljnje postupati po tome - rekla je za RTL Jasmina Milas Ahić, pomoćnica ravnatelja KBC-a Osijek. Dodala je da se KBC oštro ograđuju od svakoga oblika diskriminacije i vrijeđanja.