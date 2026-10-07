U Zagrebu nestala Marta (20): Policija moli pomoć u potrazi

Marta Ključanin, rođena 2006. godine, nestala je 2. listopada u Zagrebu. Kao mjesto nestanka naveden je Kauzlarićev prilaz, a potragu vodi Policijska uprava zagrebačka.

Marta ima prebivalište u Zagrebu, visoka je 165 centimetara i sitnije je tjelesne građe. Ima crnu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu kratku majicu, crne tajice i bijele tenisice.

Foto: nestali.gov.hr

Ako ste je vidjeli ili imate informacije koje bi mogle pomoći u njezinu pronalasku, obavijestite policiju na broj 192 ili se javite najbližoj policijskoj postaji.