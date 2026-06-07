U Zagrebu pao diler: U autu skrivao preko 14 kg droge

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je u njegovu automobilu pronađeno više od 14,5 kilograma hašiša i marihuane, izvijestio je u nedjelju PUZ. Policijski službenici zaustavili su u petak ujutro na području Trešnjevke osobni automobil slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak.

"Nakon pregleda vozila policijski službenici uočili su moguće preinake na stražnjem sjedištu i prtljažnom prostoru vozila", navela je policija, ističući da se njihova sumnja potvrdila nakon pribavljanja sudskog naloga za pretragu.

Pretragom vozila pronađeno je oko 10,24 kilograma hašiša pakiranog u dva plastična omota te 4,49 kilograma marihuane pakirane u četiri plastična omota.

Prema sumnjama policije, 27-godišnjak je nabavljao radi preprodaje veće količine marihuane i hašiša te ih skrivao u automobilu.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.