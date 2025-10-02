U Zagrebu ponižavali mladića pa ga tukli, psihijatrica jasna: 'Sve više djece treba pomoć'

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole. Na snimci se vidi kako dva dječaka na stranu vode trećega. Dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara vršnjaka po glavi. Nakon toga slijedi ponižavanje.

- Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj - rekao mu je nakon nekoliko jakih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se nastavio derati na njega i opalio mu šamar.

Sve se dogodilo na odmoru, kad je ispred škole bilo puno učenika i učenica. Nakon napada i žrtva i napadač s prijateljem odlaze, a prijetnje se nastavljaju. Ono što je poražavajuće je da se od ostalih učenika, pa i onih koji snimaju, može čuti smijeh i zaustavljanje jednog učenika koji je htio intervenirati.

24sata su u srijedu, odmah nakon što smo dobili snimku, koju nismo objavili zbog uznemirujućeg sadržaja i zaštite identiteta žrtve, poslala upit i školi i policiji. Odgovor je stigao u četvrtak.

- U srijedu je dvorištu škole došlo do incidenta u kojem je učenika naše škole napala skupina vršnjaka koji nisu naši učenici. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama. Škola je odmah reagirala u skladu s protokolom - obaviješteni su roditelji i slučaj je prijavljen policiji. Vjerujemo da će policija ubrzo identificirati počinitelje i poduzeti sve potrebne korake kako bi bili primjereno sankcionirani. Napadnuti učenik je danas ujutro došao na nastavu - rekao nam je ravnatelj škole čiji je učenik napadnut.

Policija je potvrdila kako su upoznati s incidentom te su mogli samo reći kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Uvažavajući činjenicu o tajnosti policijskih izvida, kao i činjenicu da je riječ o kažnjivim radnjama iz domene kaznenopravne zaštite djece, unatoč interesu javnosti, ne možemo iznositi druge detalje vezane za dosadašnji tijek kriminalističkog istraživanja - napisali su iz policije.

Ovaj incident bio je samo dva dana nakon onoga na jugu Hrvatske. Kako doznajemo, ondje je u ponedjeljak dječak ključem za romobil napao i izgrebao druge u prostoru škole.

Redaju se incidenti

- Bilo je krvi posvuda. Riječ je o dječaku koji već dulje manifestira devijantno ponašanje - rekao je jedan od roditelja za portal Mega-media.

Kako navode roditelji te škole, nisu poslali učenike na nastavu u utorak jer se boje za njihovu sigurnost. Žele da institucije riješe taj problem.

Ravnateljica škole potvrdila je incident, no kaže kako nije bilo nikakvog “krvavog pohoda”. Koliko zna, nitko nije završio na Hitnoj pomoći.

- Jedan učenik požalio se u ponedjeljak uvečer roditeljima te su oni obavijestili razrednicu. Mi smo tek danas ujutro saznali za to, odmah smo pozvali roditelje na razgovor i obavijestili policiju. Tražili smo roditelje da nam ispričaju što su im djeca prenijela, jer nam se tad nitko od učenika nije obratio, a sve se zbivalo u školi. Navodno je sve trajalo 2-3 minute - kaže nam ravnateljica škole.

Vesna Vidović, umirovljena dječja psihijatrica i profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu kaže kako je situacija s maloljetničkim, vršnjačkim nasiljem sve gora.

Teror tehnologije

- Kad pitate psihijatre kako rade, kažu da imaju puno više posla nego ikad. To nije pojava samo kod nas, već i na svjetskoj razini. Djeca žive u teškim vremenima, ispadi su sve češći. Ovdje nije riječ samo o nekakvom unutarnjem porivu da se nekoga maltretira, već i zbog nakaradne ideje da se uvijek mora biti bolji, impresionirati nekoga i pokazati se svijetu - pojašnjava profesorica Vidović.

Ima li nasilja danas više ili manje nego ranije, kaže da je teško reći jer nešto govori i statistika. Ipak, jasno je kako danas djeca žive u složenijim uvjetima nego prije.

- Općenito gledajući, današnja mladež ovisna je o ekranima i društvenim mrežama. Ne bi bilo krivo zaključiti da ima svakakvih gluposti koje se plasiraju na mreže, postaju zamamne i popularne. Oni to ponavljaju i mreže imaju dovoljno utjecaja na to da se takav sadržaj širi - kaže profesorica.

Što se njezinih kolega tiče, kaže kako Hrvatska ima više stručnjaka za tu problematiku nego ikad prije. Malo to znači, kaže, kad je višestruko porastao broj pacijenata-djece kojoj je pomoć potrebna. Situacija s tehnologijom tome svemu pogoduje.

- Danas je teško biti dijete, a još teže roditelj. Imaju malo autoriteta i to im izmiče iz ruke. Ne znaju kako bi se postavili prema tome i svijet ne ide u dobrom pravcu - zabrinuta je profesorica i dodaje kako je točno ono što svi naglašavaju, a to je da sve kreće od obitelji.

- Ono što je potrebno je ohrabriti te roditelje. Da pričaju sa svojom djecom, da se uspostave bolji odnosi te da ih slušaju i poštuju. Uvijek postoji onaj dobno uvjetovani problem. Adolescenti se uvijek bune, oni su uvijek protiv autoriteta. To je sve dio razvoja, no treba raditi na povjerenju i bliskosti, da djeca uopće počnu slušati svoje roditelje - pojašnjava profesorica s više desetljeća iskustva.

Prema njezinu viđenju, problem s uspostavom autoriteta i njegova poštovanju imaju i u obrazovnim ustanovama i školama.

- Nastavnici su mnogim stvarima ograničeni, puno toga oni ne smiju. Moje mišljenje je da čak ni oni sami ne znaju koje odgojne metode primijeniti, pa možda ostanu pasivni. Dio straha stvaraju i sami roditelji. Vi imate ‘teror ocjena’, mnogobrojne intervencije u to i učitelji su s razlogom zgroženi. Svima je teško i to je znak da nešto ne funkcionira - kaže profesorica.

Hrvoje Prahin, psiholog Savjetovališta Luka Ritz, također s kolegama radi na prevenciji nasilja.

- Povećanje nasilja postoji. Kad djeca dođu, uzrok nasilja je zbilja različit. Rade to uglavnom iz afekta. Radimo s njima na razvijanju empatije, da mirno nauče rješavati sukobe. Kod nas dolaze i djeca odlukom suda, a moje iskustvo je prilično pozitivno za ove koji su bili - kaže Prahin.

Podsjetimo, val nasilja koji je zgrozio Hrvatsku zabilježen je upravo u Zagrebu.

- Ovdje više nije sigurno - ispričala nam je većina mještana zagrebačke Dubrave s kojima smo razgovarali, a osobito su u strahu roditelji djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Kako nam kažu, maloljetnička banda, ili više njih, terorizira djecu, ali i odrasle u njihovu naselju. Sve je počelo još ljetos, a kulminiralo u subotu, 6. rujna, kad je skupina maloljetnika navečer u sat vremena dva puta napala i pretukla nekoliko maloljetnika.

- Tu se čuje vrištanje svaku večer. Nije bio jedan događaj, nego to traje cijelo ljeto. Bila je galama djece, sad jesu li se mlatili ili nisu, to ne znam. Demolirali su u naselju drugi park, je li to ista ekipa ili nije, ne znam, pokušali su srušiti tobogan, srušili su ljuljačke... Mene nije strah, ja se ne bojim. Mogu nasrnuti na bilo koga. Jednog su starijeg čovjeka napali tu negdje - ispričala nam je tad mještanka.

Od tada je održan i veliki prosvjed roditelja i mještana Dubrave, u sve su uključeni i osnovna škola, policija i druge službe. Policija je pojačala patrole te vrlo brzo interveniraju na bilo koju dojavu o okupljanju i incidentima.