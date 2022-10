U Zagrebu prosvjed odgojitelja: 'Ulaže se samo u zidove, ali zidovi ne odgajaju našu djecu'

Zaposlenici dječjih vrtića diljem Hrvatske danas su se okupili na zagrebačkom glavnom trgu tražeći od Vlade i Ministarstva znanosti i obrazovanja da se uključi u financiranje sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Na prosvjedu naslovljenom "Jednakost, sigurnost i kvaliteta u vrtićima! Ili mislite da možete bez nas? Želite li naš otkaz?", govoriti će predstavnici udruga, predstavnici sindikalnih središnjica i udruženih vrtićkih i školskih sindikata, odgojitelji i roditelji.

Prosvjed organiziraju Udruga SIDRO, sindikati SOMK, SRPOOH, SOOH te strukovna udruga odgajatelja "Krijesnice" Čakovec i "Terina" Vukovar organiziraju prosvjed zaposlenih u dječjim vrtićima.

'Ulaže se samo u zidove, zidovi ne odgajaju našu djecu'

Iskra Vostrel Prpić, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Katarina Turković Gulin iz udruge Sidro u N1 emisiji Novi dan rekle su da očekuju velik odaziv.

- Očekujemo veliki odaziv, ono što ćete vidjeti danas je odraz atmosfere u kojoj mi radimo i živimo - kazala je Vostrel Prpić.

Turković Gulin kaže kako su organizirani dolasci odgojitelja iz cijele zemlje, a da se tako masovan odaziv dogodio jer se “ljudi osjećaju bespomoćno i jer su prepoznali trenutak u kojemu treba reagirati”.

Složile su se da se postavlja pitanje što je optimalan broj djece u nekom prostoru da bi se oni osjećali sigurno i da bi njihove potrebe bile zadovoljene.

- Kad tu brojku povećate za sto posto, vi imate gužvu i kaos i ne možete odgovoriti na potrebe djeteta - kaže Turković Gulin.

Navode da je zakon jasan, ali da sredstva nisu dostatna te se ne ulažu dovoljno da se zadovolji zakon i standard.

Turković Gulin kaže da je ukupan trošak po djetetu od 900 do 5.000 kuna.

- Kad isti program naplaćujete 900 ili 5.000, taj program ne može biti jednako kvalitetan. Mi moramo imati propisan minimum, a u ovom ga trenutku nemamo - rekla je i dodala kako je svima u cilju da se smanje regionalne razlike.

- Ogromne su razlike i prema roditeljima, i prema našim plaćama. Naši odgojitelji imaju od 3.900 do 8.000 kuna plaću, a to su sve visoko obrazovani ljudi s velikom ogovornošću. Kad nekome to platite 4.000 to je iznimno nemotivirajuće - govori.

Vostrel Prpić je istaknula da traže da se država uključi u plaćanje i navodi kako se stalno spominje gradnja novih vrtića, ali nitko ne spominje cijenu rada.

- Rad nije plaćen u punom iznosu koji je zakonom propisan. Kome mažemo oči? Možemo li si priuštiti da negdje vrtić bude besplatan? Možemo ako su odgojitelji plaćeni kako treba - kaže ona.

Turković Gulin je istaknuka da nedostaje 5.000 odgojitelja te da u sustavu rade nestručne zamjene i da se cijelo vrijeme govori samo o ulaganju u zidove, a “zidovi ne odgajaju našu djecu”.

Najčitaniji članci