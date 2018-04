'U Zagrebu su palili srbijanske zastave, ali ja nisam htio otići'

Nakon što je Vojislav Šešelj u srbijanskoj Skupštini istrgnuo hrvatsku zastavu, počeo je gaziti i psovati Gordanu Jandrokoviću "mater ustašku" te poručio da "pozdrave Žigmanova", kojem je prošlog tjedna prijetio "ponavljanjem zločina", o tom sramotnom činu oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sve što se danas dogodilo bilo je jako štetno za Srbiju. Kao predsjednik Srbije osuđujem svaku vrstu nasilja, prijetnji, gaženje i paljenje hrvatske i bilo koje zastave bilo koje suverene zemlje. To je nedopustivo, ovo je vrlo loša poruka koju mi kao narod šaljemo, rekao je Vučić za RTS.

Vučić je istaknuo kako se po nečemu ipak razlikuje od Hrvata:

- Mi nikad nećemo dopustiti da netko sa strane ugrozi bilo koga od naših gostiju, ali kako reagirati kad su u pitanju narodni zastupnici, to je vrlo teško. Postavlja se pitanje zašto se to dogodilo? Ja na to nemam odgovor, naše je da to osudimo i po tome se razlikujemo od Hrvata koji to nisu osudili u Zagrebu, ne računajući osude Kolinde Grabar Kitarović. Nekoliko srpskih zastava spaljeno je prije mog posjeta u Zagrebu. Nazivali su me i četnikom, vrijeđali me, ali ja nisam zato otišao iz Zagreba. Žao mi je zbog odluke da se prekine posjet.

Na konstataciju da je srbijanska veleposlanica u Hrvatskoj odbila primiti prosvjednu notu, Vučić je rekao:

- A što smo mi to kao državni organi Srbije loše učinili? Jesmo li loše primili Jandrokovića?

Vučić je rekao i kako će se 186.000 Srba koji žive u hrvatskoj večeras loše osjećati.

- Oni najavljuju spomenik Stepincu u Dvoru na Uni. To će prošli nezapaženo zbog naših gluposti. U 10 gradova imaju ulice Mile Budaka, ustaškog ministra i zlikovca. Pregazili su Erdutski ugovor i narušili teritorijalni integritet Srbije. Ubacili su u zakon da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku. Zamislite da mi u zakone stavimo da je Hrvatska počinila genocid u Jasenovcu...

Vučić je istaknuo i kako smatra da nikakvog nasilja na najavljenom mitingu radikala u Hrtkovcima neće biti.

- Za Hrvate u Srbiji puno smo učinili. Čekam predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović da to vidi, rekao je Vučić.