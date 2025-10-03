Obavijesti

STRAŠNA PROMETNA NESREĆA

Piše Meri Tomljanović, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...
Zagreb: Primopredaja policijskih vozila s policijskim obilježjima | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Na mjesto nesreće upućene su sve nadležne službe, uključujući ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića

Četiri osobe izgubile su život u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na Jadranskoj magistrali kod Senja, u naselju Bunica. Prema informacijama Policijske uprave ličko-senjske, osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka nešto poslije 16:30 sati sletio je u more.

Na mjesto nesreće upućene su sve nadležne službe, uključujući ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića. Po dolasku, u moru je pronađeno vozilo s četiri putnika, dva muškarca i dvije žene. Tijelo jedne osobe plutalo je na površini, dok su preostale tri žrtve izvučene iz automobila. U akciji su sudjelovali policija, hitna pomoć i mrtvozornik, a intervencija je završena u večernjim satima.

Kako doznajemo neslužbeno, navodno je tijelo jedne žene pronađeno u moru na Mađarskoj rivi u Senju. Riječ je od oko četiri kilometra cestovne udaljenosti od Senja, a pretpostavlja se da su jaki udari bure otpuhali tijelo tamo.

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci, gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja identiteta i točnog uzroka smrti. Policija je potvrdila da je očevid završen, no kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se razjasnile sve okolnosti nesreće.

Prema neslužbenim informacijama, automobil je bio unajmljen u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman", pa postoji mogućnost da su poginule osobe strani državljani. Službene potvrde o njihovom identitetu očekuju se nakon dovršene obrade i obdukcije.

