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ŠTETA JE OGROMNA

U Zagrebu usred noći izgorio Audi A8, policija otkrila: Polili su ga zapaljivom tekućinom!

Piše Ivan Štengl,
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U Zagrebu usred noći izgorio Audi A8, policija otkrila: Polili su ga zapaljivom tekućinom!
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su nam rekli da je s njihove strane požar pogašen vodom preko vitla za brzu navalu, ukopčan Emergency Plug, odspojen akumulator i izvađen glavni osigurač u zadnjem dijelu vozila, ohlađen i pregledan termo kamerom

Zagrebačka policija dovršila je očevid požara u Trnju u kojem je u srijedu u noći izgorio prednji dio Audija A8. U požaru nije bilo ozlijeđenih, a šteta je nekoliko desetaka tisuća eura.

- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je nepoznati počinitelj počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na način da je zapaljivom tekućinom polio vozilo te otvorenim plamenom zapalio - naveli su.

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Automobil je izgorio ispred stambene zgrade u Ulici Vinka Jeđura.

Vatrogasci su nam rekli da je s njihove strane požar pogašen vodom preko vitla za brzu navalu, ukopčan Emergency Plug, odspojen akumulator i izvađen glavni osigurač u zadnjem dijelu vozila, ohlađen i pregledan termo kamerom.

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