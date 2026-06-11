Vatrogasci su nam rekli da je s njihove strane požar pogašen vodom preko vitla za brzu navalu, ukopčan Emergency Plug, odspojen akumulator i izvađen glavni osigurač u zadnjem dijelu vozila, ohlađen i pregledan termo kamerom
ŠTETA JE OGROMNA
U Zagrebu usred noći izgorio Audi A8, policija otkrila: Polili su ga zapaljivom tekućinom!
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Zagrebačka policija dovršila je očevid požara u Trnju u kojem je u srijedu u noći izgorio prednji dio Audija A8. U požaru nije bilo ozlijeđenih, a šteta je nekoliko desetaka tisuća eura.
- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je nepoznati počinitelj počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na način da je zapaljivom tekućinom polio vozilo te otvorenim plamenom zapalio - naveli su.
Automobil je izgorio ispred stambene zgrade u Ulici Vinka Jeđura.
Vatrogasci su nam rekli da je s njihove strane požar pogašen vodom preko vitla za brzu navalu, ukopčan Emergency Plug, odspojen akumulator i izvađen glavni osigurač u zadnjem dijelu vozila, ohlađen i pregledan termo kamerom.
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