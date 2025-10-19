Obavijesti

U Zaprešiću uzgajao travu, dilao na Trešnjevci: Policija ulovila još jednog vremešnog dilera

U Zaprešiću uzgajao travu, dilao na Trešnjevci: Policija ulovila još jednog vremešnog dilera
Foto: PUZ

Nakon što su stabljike dozrijele, 70-godišnjak je s njih brao cvjetne vrhove, koje je potom sušio, vagao i pakirao u stanu kojim se koristi na Trešnjevci. Policija sumnja da je drogu dalje preprodavao na ilegalnom tržištu.

Zagrebački policajci dovršili su istragu nad 70-godišnjim muškarcem zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga, doznaje se iz policije. Sumnja se da je osumnjičeni, na području Trešnjevke, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, nabavio sjemenke konoplje tipa droga te ih posadio na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića. Ondje je, prema policijskim navodima, uzgojio ukupno 17 stabljika konoplje.

UHITILI SU GA Deda diler: Zagrepčaninu (75) u stanu našli kokain, vage, eure
Deda diler: Zagrepčaninu (75) u stanu našli kokain, vage, eure

Nakon što su stabljike dozrijele, 70-godišnjak je s njih brao cvjetne vrhove, koje je potom sušio, vagao i pakirao u stanu kojim se koristi na Trešnjevci. Policija sumnja da je drogu dalje preprodavao na ilegalnom tržištu.

Tijekom pretrage njegova stana, obavljene u petak 17. listopada, policijski su službenici pronašli ukupno 3.859,5 grama marihuane, i to u različitim pakiranjima:

tri kutije ispunjene konopljom (766 g)

tri grumena konoplje (1 g)

dvije vrećice s konopljom (778 g)

četiri kutije s konopljom (2.300 g)

jedna vrećica s konopljom (14,5 g)

Uz to, pronađeno je i osam paketa sa sjemenkama konoplje, dvije ručno napravljene cigarete (jointa), dvije staklenke s mješavinom jestivog ulja i konoplje, 73 prazne plastične tegle, dva skalpela, škare, ručni detektor metala, mobitel te metalna drobilica.

Policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

