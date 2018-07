Uber besplatno prevozi darivatelje krvi u KBC Split Firule

Uber će sutra besplatno prevoziti sve darivatelje krvi u KBC Split koji je zbog velike nestašice krvi privremeno odgodio operativne zahvate i svim građanima uputio apel da doniraju krv. Krv mogu darivati građani od 18 do 65 godina, a besplatnu povratnu vožnju Uberom do bolnice na Firulama u četvrtak, 19. srpnja, mogu ostvariti uz korištenje promo koda - DARUJEMKRV.

Prilikom otvaranja Uber aplikacije darivatelji krvi pod opcijom plaćanje moraju unijeti promo kod DARUJEMKRV te kao odredište vožnje odabrati KBC Split Firule. Za besplatnu vožnju Uberom pri povrtaku polazište također mora biti KBC Split.

Krv se može dati od 7.30 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu u prizemlju zgrade KBC-a Split. Besplatnu vožnju Uberom do KBC-a Split te iz bolnice natrag do svog odredišta moguće je uz promo kod DARUJEMKRV koristiti od 7 do 18.30 sati.

