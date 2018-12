Ubijao je alkoholičare nožem i čekićem, pa bi im pojeo srce...

Najgori ruski serijski ubojica u povijesti, bivši ruski policajac Mikhail Popkov, u ponedjeljak je osuđen za silovanja i ubojstva 56 žena. Donosimo vam priče i o najgorim ruskim serijskim ubojicama koji su sijali strah u Rusiji i u bivšem SSSR-u.

Birao je isključivo alkoholičare i beskućnike čiji je način života prezirao. Mamio ih je na pusta mjesta i ubijao, zatim bi kasapio te sakrivao dijelove njihovih tijela. Aleksandar Bičkov osuđen je prije pet godina za devet ubojstva u razdoblju između rujna 2009. i siječnja 2012. godine u gradu Belinsky udaljenom 630 kilometara od Moskve.

Aleksandar Bičkov rođen je 1988. godine u obitelji alkoholičara. Otac ga kao dječaka tjerao da skuplja metal s otpada. Ako on i brat nisu donijeli dovoljno količinu svaki dan otac bi ih brutalno istukao. Otac mu je naposljetku počinio samoubojstvo, a brata su mu tako pretukli da je ostao invalid. U to vrijeme Aleksandar je upisao fakultet no sve je ostavio kako bi se brinuo o bratu.

Počeo ubijati nakon što ga je ostavila cura

Aleksandar je obožavao čitati knjige s kriminalnom tematikom i sve ga je zanimalo o kanibalizmu.

Ubijati je počeo nakon što ga je djevojka ostavila. Bio je bijesan na nju jer mu je rekla da je kukavica

- Rekla je da sam kukavica, a ne vuk! Pokazat ću ja njoj - napisao je u svom dnevniku.

Svoje žrtve, najčešće muške alkoholičare, mamio je u svoju kuću obećanjima o votki. Ubijao bi ih običnim kuhinjskim nožem,a koristio je i čekić. Potom bi im izvadio srca, ponekad i jetru a njihove ostatke sahranjivao u dvorištu. Među žrtvama je bio i Vladimir, ljubavnik njegove majke.

'Srce sam pojeo, bilo je fino ali malo premasno'

- ... Onda sam ga ubadao u glavu. Ubo sam ga i u leđa nebrojeno puta, samo da budem siguran. Poslije sam njegov leš odvukao u žbunje. Koristio sam metalne ploče za krov i grane da prikrijem tijelo. Jednoj sam žrtvi prerezao grkljan a zatim odvukao ga u šiblje. Tada sam mu izvadio srce. Tijelo sam sakrio, ali sam srce zadržao. Kod kuće sam srce skuhao. Pojeo sam ga uz kečap i kruh. Bilo je fino, malo premasno, ali sam svejedno uživao. Sve je išlo super, dok nisu počeli otkrivati leševe. Pričalo se da je u gradu serijski ubojica i da odsijeca glave i druge dijelove tijela muškarcima - ispričao je monstruozni Aleksandar.

Svoja ubojstva je opisao riječima: 'To je bio Krvavi lov predatora, rođenog u godini zmaja'

Uhićen je 2012. pod sumnjom da je ukrao 10.000 rubalja (320 dolara) i robu iz jedne informatičke trgovine. Priznao je krađu, ali i ubojstva. Ispričao je tada istražiteljima da je pojeo srca dviju žrtava. No za to nije bilo suđeno jer nisu postojali dokazi koji bi to potvrdili.

