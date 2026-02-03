Ubijen sin Moamera Gadafija: Saif je bio arhitekt represije, bježao je prerušen u beduina

Saif al-Islam Gadafi, najpoznatiji sin pokojnog libijskog čelnika Moamera Gadafija, ubijen je, potvrdili su u utorak izvori bliski obitelji, njegov dugogodišnji odvjetnik Khaled el-Zaydi te više libijskih medija. Iako su vijest prenijeli i savjetnici njegovog političkog tima, detalji koji okružuju okolnosti smrti za sada ostaju nejasni i obavijeni velom kontradiktornih informacija, a službene potvrde libijskih vlasti još uvijek nema.

Njegova smrt označava simboličan kraj jedne ere za pristaše starog režima i unosi dodatni element kaosa u ionako krhku političku situaciju u Libiji, zemlji koja je desetljećima razapeta između rivalskih vlada i moćnih oružanih frakcija.

Kontradiktorne informacije s terena

Foto: Paul Hackett

Prvi izvještaji o smrti Gadafijevog sina donose oprečne informacije o lokaciji i načinu na koji je stradao. Prema jednoj verziji, koju je prenio i dopisnik Al Jazeere, Saif al-Islam ubijen je u zapadnom gradu Zintanu, gdje je proveo veći dio posljednjeg desetljeća, prvo kao zatvorenik, a potom kao slobodan čovjek pod zaštitom lokalne milicije. Drugi izvori, međutim, navode da se incident dogodio u jugozapadnoj regiji Al-Hamadah.

Postoje i neslaganja oko samog čina ubojstva. Pojedini libijski mediji izvijestili su da je ubijen tijekom oružanog sukoba s moćnom Brigadom 444, jednom od najjačih vojnih formacija stacioniranih u Tripoliju. Međutim, zapovjedništvo Brigade 444 brzo je i odlučno demantiralo bilo kakvu umiješanost u incident. Druga, dramatično drugačija verzija događaja, koju prenosi Al Arabiya, tvrdi da je Saif al-Islam bio žrtva ciljanog napada. Prema tim navodima, četvorica neidentificiranih napadača upala su u njegov vrt, zapucala na njega i potom pobjegla.

Od reformatora do arhitekta brutalne represije

Put Saifa al-Islama Gadafija bio je put od navodnog reformatora i nasljednika do ratnog zločinca i zatvorenika. Rođen 1972. godine, školovan na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije (London School of Economics) i tečan govornik engleskog jezika, dugo je na Zapadu percipiran kao prihvatljivo i moderno lice očevog autokratskog režima. Igrao je ključnu ulogu u osjetljivim diplomatskim misijama, uključujući pregovore o odustajanju Libije od programa oružja za masovno uništenje i isplati odštete obiteljima žrtava bombaškog napada na zrakoplov Pan Ama iznad Lockerbieja 1988. godine.

No, kada je 2011. izbila pobuna protiv više od četiri desetljeća duge vladavine njegova oca, Saif al-Islam odbacio je reformističku masku i stao uz obitelj. Postao je jedan od glavnih arhitekata brutalnog gušenja prosvjeda, nazivajući pobunjenike "štakorima". Njegove izjave iz tog razdoblja ostale su zapamćene po svojoj okrutnosti.

​- Borimo se ovdje u Libiji, umiremo ovdje u Libiji - poručio je u intervjuu za Reuters na početku revolucije.

U televizijskom obraćanju, mašući prstom prema kameri, upozorio je da će zemljom poteći "rijeke krvi" i da će se vlada boriti do "posljednjeg čovjeka, posljednje žene i posljednjeg metka".

Zarobljeništvo i neuspjeli povratak na scenu

Foto: Ismail Zetouni

Nakon pada Tripolija, pokušao je pobjeći u susjedni Niger, prerušen u beduina, no uhvatila ga je milicija Abu Bakr Sadik iz Zintana. Uslijedilo je šest godina zatočeništva, daleko od glamuroznog života na koji je navikao, s kućnim ljubimcima tigrovima i druženjima s britanskim visokim društvom. Sud u Tripoliju osudio ga je 2015. godine u odsutnosti na smrt strijeljanjem zbog ratnih zločina, a za njim je na snazi ostala i tjeralica Međunarodnog kaznenog suda (MKS) u Haagu zbog zločina protiv čovječnosti.

Pušten je na slobodu 2017. godine temeljem spornog zakona o amnestiji i godinama je živio povučeno. Na iznenađenje mnogih, 2021. godine se vratio na političku scenu, podnoseći kandidaturu za predsjedničke izbore koji su trebali stabilizirati zemlju. Njegov potez izazvao je duboke podjele i pravni kaos, postavši jedan od glavnih razloga zašto su izbori na kraju otkazani, a Libija gurnuta natrag u politički limb. U intervjuu za New York Times te godine, cinično je opisao svoju strategiju povratka.

​- Bio sam odsutan deset godina. Morate se vraćati polako, polako. Kao striptiz. Morate se malo poigrati s njihovim umovima - rekao je tada.