Ubijena prije 20 godina: 'Moju kćer je ubio osuđeni pedofil...'

Prošlo je skoro 20 godina od okrutnog ubojstva osmogodišnje Sarah Payne. Njezina majka Sara (50) je za potrebe dokumentarca o njezinoj kćeri prvi put nakon njezinog nestanka otišla na mjesto ubojstva, u polje u zapadnom Essexu u Velikoj Britaniji.

- Bilo je jako teško, ali morala sam to učiniti. Bilo je kao da prizivam duhove. Učinila sam to sad i sumnjam da ću to učiniti opet - rekla je Sara. Istaknula je kako je trauma jako utjecala na živote njezine obitelji. Braća Lee (32) i Luke (30) te sestra Charlotte (25) i dalje tuguju zbog tragičnog gubitka sestre.

Sarah Payne’s mum in emotional ‘final visit’ to spot where murdered schoolgirl was grabbedhttps://t.co/bW9ZiAruLb pic.twitter.com/BWHokC2AD2 — Daily Star (@Daily_Star) July 4, 2019

- Ne mogu više živjeti znajući da je nema, ne mogu živjeti kad znam da oni ne mogu živjeti svoje živote - rekla je potresena majka Sara.

U srpnju 2000. godine Sarah se u polju kukuruza igrala sa svojom braćom i mlađom sestrom. Nestala je dok je bila s njima. Stariji brat Luke rekao je za Daily Mail da ga i dan danas progone zadnje riječi koje je tad rekao svojoj osmogodišnjoj sestri. Tad je imao samo 11 godina i na živce mu je išlo što se Sarah stalno spoticala i nagovarala da odu kući dok su se igrali skrivača.

- Odj*** i idi doma - rekao je joj je. To su bile njegove zadnje riječi. Tek nekoliko trenutaka kasnije, malenu Sarah oteo je Roy Whiting.

Sarah Payne's mother Sara returns to daughter's abduction spot for ITV documentary Susanna Reid https://t.co/6qZaRE3Rg3 pic.twitter.com/nRFG01ubmC — ID Goblin Squad (@GS_IDN) July 4, 2019

Whiting je pet godina prije otmice i ubojstva male Payne bio osuđen za otmicu i seksualni napad djevojčice (4). Osuđen je na četiri godine zatvora, ali je pušten nakon skoro dvije i pol godine. Bio je među prvim ljudima u Velikoj Britaniji u Registru seksualnih osuđenika.

Kada je Sarah nestala, policija je prvo ispitala Whitinga. Živio je tek osam kilometara od mjesta nestanka. Policija ga je uhitila i proveo je dva dana u pritvoru, no nije bilo dokaza da ga optuže za otmicu.

Nakon više od dva tjedna, 17. srpnja, pronađeno je tijelo djevojčice u polju u zapadnom Essexu, 24 kilometra od mjesta gdje je nestala. Whitinga su za ubojstvo i otmicu optužili u veljači 2001. godine. Osuđen je na doživotnu kaznu.

Majka djevojčice prije nekoliko godina doživjela je moždani udar zbog čega je odlučila "živjeti život punim plućima" bez obzira na sve nedaće koje je proživjela. Naime, od supruga se rastala nedugo nakon smrti kćeri, a on se zbog emocionalnog tereta okrenuo alkoholu. Njegovo tijelo pronađeno je u njegovom stanu, nije bilo znakova nasilja.

Sarina obitelj je apelirala godinama na britansku vladu da donese tzv. Sarin zakon prema kojem svi roditelji imaju uvid u registar seksualnih prijestupnika, a koji žive u njihovoj blizini. Roditelji su godinama govorili kako bi im dijete i dalje bilo živo da su znali tko živi u njihovoj blizini.