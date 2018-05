Ubila ga električna cigareta: Šrapneli mu se zabili u glavu

U fatalnoj nesreći koju je izazvala električna cigareta poginuo je televizijski producent s Floride. Lokalna policija pronašla ga je nakon što se oglasio požarni alarm. Nalazi obdukcije potvrdili su da je čovjek preminuo nakon što mu je eksplodirala e-cigareta, a dijelovi su mu se zabili u glavu. Požar koji je pritom izbio izazvao je opekline na 80 posto njegovog tijela.

Tallmadge Wakeman D'Elia (38) poginuo je početkom svibnja u svojoj spavaćoj sobi u gradu St. Petersburgu na Floridi. Iz Savezne agencije za upravljanje hitnim slučajevima (FEMA) javili su kako je ovo prva smrt u SAD-u koju je izazvala električna cigareta, piše Daily Mail.

U izvješću patologije čije je dijelove prenio ABC Action News, piše da je e-cigareta napravila prostrijelnu ranu u lubanji i zaustavila se u mozgu žrtve.

