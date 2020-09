Ubili pa zapalili dužnosnika: Južnoj Koreji Kimova isprika nije dosta, sad trže i istragu

Ubojstvo dužnosnika ministarstva za ribarstvo, prvo je takvo ubojstvo južnokorejskog civila u 10 godina. Južna Koreja traži istragu jer se ne poklapaju priče oko smrti dužnosnika

<p>U iznenađujućem potezu, Kim Jong Un poslao je ispriku za 'sramotni incident' u kojem je južnokorejski dužnosnik ubijen i zapaljen blizu granice dviju Koreja, no Južnoj ni to nije dovoljno. </p><p>- Zahtijevamo da Sjeverna Koreja obavi istragu i želimo zajedničku istragu - poručili su iz ureda južnokorejskog predsjednika. Navode da će oni sami nastaviti sa vlastitom istragom zbog različitih priča oko samog incidenta.</p><p>Inače, ubojstvo dužnosnika ministarstva za ribarstvo, prvo je takvo ubojstvo južnokorejskog civila u 10 godina, prenosi <a href="https://www.msn.com/en-us/news/world/south-korea-demands-pyongyang-further-probe-killing-of-official/ar-BB19r7A3"><strong>AFP</strong></a>.</p><p>Vojska Južne Koreje tvrdi da su muškarca ispitivali satima dok je bio u moru te da je navodno htio prebjeći, no da je ubijen nakon naredbe 's vrha'. Dodaju i da su sjevernokorejski vojnici muškarca polili uljem pa zapalili njegovo tijelo.</p><p>Pjongjang tvrdi u pismu da je muškarac ilegalno ušao u njihove vode i da se nije htio pravilno prestaviti. Tvrde i da je prema njemu ispaljeno 10 metaka te da ga se nije vidjelo nakon pucnjave. Kažu da su njegovu splav zapalili u skladu s korona mjerama.</p>