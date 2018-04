Ubio 12 ljudi i silovao 50 žena: "Zamišljala sam ga mrtvog..."

Kalifornijske vlasti objavile su u srijedu da je konačno uhićen muškarac za kojeg se sumnja da je 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća izveo više ubojstava i silovanja u Kaliforniji.

Riječ je o Josephu Jamesu DeAngelu (72) kojeg se tereti da je od 1976. do 1986. ubio najmanje 12 ljudi i silovao gotovo 50 žena diljem Kalifornije. Uz to, počinio je preko 100 pljački.

Everything we know so far about alleged Golden State Killer Joseph James DeAngelo https://t.co/PxhLbNL6fk pic.twitter.com/GGe60TKrgj — VICE News (@vicenews) 26. travnja 2018.

Čak 40 godina nakon njegovog prvog zločina, 2016. je FBI ponudio nagradu od 50 tisuća dolara za informacije koje bi mogle dovesti do zloglasnog ubojice. Opisali su ga kao bijelca s plavom ili svijetlosmeđom kosom. Tvrdili su kako imaju i njegov DNK.

DeAngelo, bivši policajac, uhićen je nakon što je policija usporedila uzorak s onim pronađenim u njegovom domu u Sacramentu.

Povijest zločina

DeAngelo je prvi put počinio zločin 1976. godine. Ušao je u kuću majke koja je bila sama sa svojim trogodišnjim djetetom dok joj je suprug bio na poslu.

Naglo ju je probudio. U lice joj je uperio svjetiljku, a u drugoj je ruci imao nož. Nju i sina vezao je vezicama za cipele, a u usta im stavio dijelove izrezane plahte.

Maknuo je njezinog sina s kreveta i odvezao joj gležnjeve.

- Znala sam što će mi napraviti - kazala je žrtva.

Nakon silovanja vlasti su krenule u lov na DeAngela. No, prije srijede nitko nije znao ništa o njemu. Policija je imala tek neke informacije o tome kako izgleda.

Kad je počinjao, DeAngelo je imao obrazac. Silovao je žene koje bi ostale doma same s djecom ili su bile samohrane majke. No, godinu dana kasnije se promijenio. Počeo je napadati parove u njihovim domovima.

Sumnja se da je ubio Katie i Briana Maggiore nakon što su primijetili kako provaljuje u jednu kuću. Oni su njegove prve žrtve ubojstva.

- Mislili smo da zločini nikada neće prestati, no dva mjeseca kasnije je samo nestao - rekla je Carol Daly, umirovljena detektivka u Sacramentu. Dodala je i kako su napadaču dali ime - Silovatelj iz Istočnog područja.

Here is an expanded view of the Sacramento-area attack locations of the #GoldenStateKiller #EastAreaRapist in relation to Joseph James DeAngelo's current residence. pic.twitter.com/OiLhZdzvdE — Arby Benton (@ArbyBenton95) 25. travnja 2018.

Napadač se preselio u Santa Barbaru. Tamo je nastavio s groznim zločinima.

Isti obrasci su se ponavljali. Napadao je žene i parove. No, policija nije uspjela povezati te zločine s onima koje je počinio u Sacramentu.

Dobio je i novo ime - Originalni Noćni Vrebač.

Detektivi su shvatili da se radi u istoj osobi kada su 2001. godine usporedili DNK uzorke. Tad je dobio ime po kojem je postao poznat do danas: Ubojica iz Zlatne države.

"Ne želim mu smrtnu kaznu"

DeAngelo je, među brojnim žrtvama, ubio Lymana i Charlene Smith.

- Vjerujem da je serijski ubojica narcisoidan čovjek - rekla je Jennifer koja je imala tek 18 godina kada je DeAngelo ubio njenog oca i pomajku. Pronašao ih je njezin mlađi brat. Njihova pomajka bila je prije smrti silovana.

My dad in his ROTC uniform. He’s maybe 20? He was incredibly charismatic and a natural leader. #UnmaskingAKiller pic.twitter.com/78s1ZXDvBe — Jennifer Carole (@Unmask4Smiths) 2. travnja 2018.

- Ovo je nerealno. Ne mogu vjerovati da je pronađen. Uvijek sam znala da je to muškarac zbog DNK-a, ali nikad nisu znali koji je to muškarac - rekla je.

- Uvijek sam ga zamišljala mrtvog kako bih se lakše nosila s time što je učinio mojoj obitelji. No, ispalo je da je itekako živ i da živi u području gdje sam išla na fakultet i gdje je moja obitelj živjela u Sacramentu - ispričala je Jennifer.

Dodala je kako želi samo dvije stvari:

- Želim da prizna, no ne želim da dobije smrtnu kaznu. To bi značilo da će imati privatnu sobu. Trebao bi biti s ostalima, samo da nauči kako je to živjeti svaki dan u strahu. Neće dobiti privatnu sobu, nije me briga koliko je star - objasnila je.

Susjedi: "Bio je čudan tip"

Jeziv, bijesan i čudan tip, tako susjedi opisuju DeAngela.

Dodaju i kako je stalno mijenjao raspoloženje, no da su se ipak šokirali kada su saznali da bi on mogao biti serijski ubojica.

Drugi su pak tvrdili da je bio "relativno drag čovjek" kojeg bi se čulo do kraja ulice kad bi zaurlao. Živio je u susjedstvu više od 30 godina.

RIGHT NOW: neighbors tell me Joseph James Deangelo, 72, has lived in this neighborhood for more than 30 years. Most describe him as active, relatively nice guy, would occasionally have cursing outbursts you can hear down the street. #EastAreaRapist #BREAKING @FOX40 pic.twitter.com/XFbSHVN787 — Pedro Rivera (@PedroRiveraTV) 25. travnja 2018.

- Jednostavno smo ga zvali 'čudak' - rekla je jedna od susjeda. Dodala je kako je DeAngelo često imao izljeve bijesa, no nikada na nekoga, već bi to samo bio "izljev frustracije" uglavnom kad nije mogao pronaći ključeve od kuće.

Susjeda Natalia ističe da je bio glasan i mogla ga je čuti kako vrišti dok je bio u svojoj kući.

- Dugo mi je bio jeziv - kaže susjed Eddie.

The scene outside the home of Joseph James DeAngelo near Sacramento, who was arrested today on suspicion of being the #GoldenStateKiller. It’s becoming quite the attraction for local neighbors to stop by and take a look. pic.twitter.com/68PM07qQbn — Paul Sánchez 🇵🇷 (@PhotogSanchez) 26. travnja 2018.

I drugi susjedi slažu se s time. Jedan od njih čak tvrdi kako je 1994. primio prijetnju od DeAngela na telefonsku sekretaricu zbog lajanja obiteljskog psa.

- Bijes je jednostavno ispoljavao iz njega! Znali smo ga vidjeti kako se dere na ništa u dvorištu. On je tip osobe kojeg ne želite razljutiti - kaže susjed.

Neki od njih izjavili su da je, prije samog uhićenja, DeAngelo radio nešto u garaži ispred kuće.

Radio kao policajac tri godine

Na konferenciji za novinare šerif Scott James izjavio je da je DeAngelo radio u policijskoj postaji u Auburnu od 1973. do 1976.

#GoldenStateKiller



Here is Joseph James DeAngelo talking about how we need cops and law and order while he was raping in 1973. Truly frightening. It's all there the navy, speed, fitness, knowledge of Law, and no doubt small dick complex.



Makes you wonder.... pic.twitter.com/ZKvCtyfw2w — Jim (@Filmandwriting) 25. travnja 2018.

Dobio je otkaz nakon što je optužen za krađu čekića i kemikalije za odbijanje pasa iz lokalne ljekarne. Ne zna se je li išta ukradeno povezano s počinjenim zločinima, no šerif je istaknuo kako trenutno istražuju povezanost.

Some interesting newspaper clippings on the #EastAreaRapist aka #GoldenStateKiller suspect Joseph James DeAngelo Jr:

Check all of the clippings out on Imgur https://t.co/5aR0IoRO8B pic.twitter.com/TO4aKq1o23 — 💀Crime by the Bar Podcast🍸 (@crimebythebar) 25. travnja 2018.

DeAngelo je bio i veteran Vijetnamskog rata.

Iako još nije dokazano, vjeruje se da je ubio još devetero ljudi.

Zaljubio se 1970. i oženio 1973.

Kako tvrde detektivi, čini se da je DeAngelo bio dva puta u svom životu u ozbiljnim romantičnim vezama.

Sharon Huddle, odvjetnica, bila je njegova prva i jedina zakonska supruga. Oženili su se 1973. godine, a neki mediji tvrde da su se rastali 1991. godine. Drugi pak tvrde da su tehnički još uvijek u braku, no ne žive zajedno.

Prema nekim dokumentima, DeAngelo je bio zaručen 1970. godine, no djevojku s kojom se trebao oženiti - nije.

Ima i troje djece, odnosno tri kćeri od kojih je jedna liječnica. Sve tri rođene su 1980-ih godina. Upravo 1986. kada je rođena njegova druga kćer, prestala su ubojstva, tvrde vlasti.

Osim najstarije kćeri liječnice, druga ima doktorat, a najmlađa je radila u majčinoj odvjetničkoj tvrtki, a trenutno se intenzivno se bavi volontiranjem u lokalnoj zajednici.