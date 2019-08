Ubio dečka koji mu je provalio u kuću: 'Ne osjećam kajanje...'

Farmer iz engleskog Norfolka koji je prije 20 godina usmrtio tinejdžera koji je provalio u njegov dom - posjetio je njegov grob.

- Nisam osjetio ništa - izjavio je za Tony Martin (74) za Daily Mail, otkrivši kako nema grižnju savjesti jer je ubio 16-godišnjeg Freda Barrasa.

Barras je 20. kolovoza 1999. godine zajedno s prijateljem Brendonom Fearonom (29) provalio u Martinovu kuću na farmi u Norfolku, a kada je vlasnik kuće shvatio da u kući ima uljeze, ispalio je metke u noć i pogodio Barrasa u leđa.

Tinejdžer je umro na mjestu, a njegov sudionik u zločinu je nastavio dalje sa životom. Ovaj je slučaj podijelio javnost jer su mnogi tvrdili da Martin nikako drugačije nije mogao zaštititi svoj dom.

Martin inače ima dugu povijest ilegalnog posjedovanja vatrenog oružja u kući, a tada je osuđen zbog ubojstva. S vremenom mu se kazna smanjila.

Dok je bio u pritvoru, dijagnosticiran mu je Aspergerov sindrom, jedan od nekoliko poremećaja iz autističkog spektra. U zatvoru je proveo tri od pet godina, a na slobodu je pušten 2003.

Za Daily Mail je ispričao kako je to izgledalo kada je po prvi put posjetio grob tinejdžera kojeg je usmrtio.

- Stajao sam minutu, dvije i samo gledao u nadgrobni spomenik na kojem je bila njegova slika, ista ona koja je bila posvuda po novinama tada - ispričao je Martin.

- Nisam osjetio ništa. Samo sam stajao tamo, totalno odsječen od realnosti i onoga u što sam gledao - dodaje napominjući kako njegov grob nije potražio iz poštovanja već radoznalosti.

