Ubio je Hrvaticu i ugurao ju u kovčeg: Trebao sam ubiti sebe!

Roditelji Elane Fric, kanadske Hrvatice čije je tijelo 1. prosinca 2016. godine pronađeno u kovčegu uz rijeku Vaughanu, u četvrtak su se obratili sudu u Torontu, gdje se sudi njenom suprugu i ubojici Mohammedu Shamjiu.

Danas 43-godišnji Shamji u travnju je pred sudom izjavio da se osjeća krivim za ubojstvo drugog stupnja svoje supruge s kojom je 12 godina bio u braku.

- On je uništio naše živote. Elana je bila dijete koje bi poželio svaki roditelj, izjavila je pred sudom u Torontu Ana Fric, majka ubijene liječnice.

- Za njihovo troje djece sada se brinemo suprug i ja. Umjesto da se igraju sa svojom majkom, djeca moraju na grob svoje majke polagati ruže. Svakoga dana Bogu zahvaljujem na toj djeci. Oni su jedina stvar koja me drži na životu, rekla je Ana Fric pred sudom, prenosi kanadski CBC.

- Elana je oteta od svoje obitelji, svojih prijatelja, svoje djece, svojih pacijenata, svojih kolega i najvažnije - od svoje troje djece, izjavila je pred sudom Carolin Lekic, sestra ubijene liječnice.

- To što sam morao identificirati mrtvo tijelo svoje kćeri proganjati će me cijeli život, zaključio je uplakani otac Elane Joe Fric.

Sudu se obratio i odvjetnik koji brani ubojicu Mohammeda Shamjia. On je rekao da je Shamji iza sebe imao briljantnu karijeru u sklopu koje je obavio više od tisuću operacija od kojih su stotine 'spasile živote'.

- On ima troje predivne djece koje jako voli. Nažalost, ovaj je zločin jedino što ga sada definira.

Sudu se na kraju obratio i sam ubojica.

- Suče, ubio sam svoju suprugu. Ona je bila moja prijateljica i majka naše djece. Te noći sam trebao ubiti sebe, a ne Elanu, rekao je Shamji.

Inače, veza i brak dvoje uspješnih liječnika bili su prošarani religijskim različitostima, verbalnim i fizičkim nasiljem te na kraju i preljubima. Mohammed Shamji svoju je suprugu pretukao i ugušio dva dana nakon što mu je uručila papire za rastavu.

Tragičan život naizgled sretnog para

Josip i Ana Fric došli su iz Hrvatske u Kanadu kao emigranti. Počeli su raditi u tvornicama General Motors i Chrysler kako bi zaradili za život. Elana Fric umalo nije ni rođena. Njezinoj majci su liječnici rekli da nikad neće moći imati djecu, no 1977. rodila je Elenu, piše portal Toronto Life.

Elana je vrijeme provodila čitajući. Redovito je plesala hrvatske narodne plesove. Oduvijek je željela pomagati ljudima te je 1999. upisala medicinu na kanadskom Sveučilištu u Ottawi.

Foto: Privatna arhiva

Samo četiri godine poslije, dok je igrala bilijar u sobi za odmor bolnice Ottawa, primijetio ju je Mohammed Shamji.

Kako pišu kanadski portali, bila je to ljubav na prvi pogled. On je već tad bio ugledan liječnik. Krenuo je očevim stopama i završio brojne fakultete. Zajedno su odigrali bilijar i otišli na piće. Ona je bila zaluđena njime. Bila je oduševljena njegovom inteligencijom, postignućima i ambicijom. On pak to sve nije shvaćao tako ozbiljno.

Foto: Privatna arhiva

Mohammeda je obasipala poklonima. Kupila mu je palice za golf, no on nije našao vremena čak ni da je upozna sa svojim prijateljima. Zbog čestih svađa, u prvoj godini veze su prekidali dva puta. Ipak, on ju je svaki put ipak nagovorio da mu se vrati.

U proljeće 2004. Elana ga je odvela u obiteljsku kuću u Windsor. Slavili su zajedno Uskrs, no njezine roditelje nije oduševio. Bio je antisocijalan, nije gledao televiziju s njima niti je želio sudjelovati u društvenim igrama. Jedno jutro Elanina mama ju je čula kako plače. Kad je otvorila vrata, vidjela je kći u suzama. Pravdala se da je loše spavala što nije bila istina.

Nekoliko mjeseci poslije, Elana je ostala trudna. Mohammed je ostao u šoku jer su njegovi roditelji muslimani očekivali da bi njegova žena trebala biti jednake vjere. On je to odbacio i odlučio da će se vjenčati s Elanom. Kako bi zadovoljili roditelje, imali su dva vjenčanja, muslimansko i katoličko. Elana je zbog običaja morala tetovirati ruku što se nikako nije svidjelo njezinoj majci Ani. Na svadbu je došlo 350 uzvanika, što su okupljeni smatrali malim vjenčanjem.

- Puno gostiju na svadbi krije ružnu mladu - rugala se Elana komentatorima.

Nakon slavlja uselili su u kuću u Ottawi. Mohammed je nastavio karijeru neurokirurga, dok se Elana posvetila obiteljskoj medicini kako bi što više mogla biti uz dijete. On je bio jako zaokupljen poslom, pa bi nakon što bi došao iz bolnice uvijek odlazio u svoju radnu sobu. Ženu i kćer nije ni pozdravio. Kad bi njegovi došli u posjetu, Mohammed bi je redovito 'ribao' zbog ponašanja.

- Hodala sam po svojoj kući kao po jajima - govorila bi tad Elana prijateljima.

Život im se nastavio uz redovite svađe. Kako se Elana jadala prijateljima, njezin muž je imao problema s bijesom. Lako bi planuo, bacao bi večeru sa stola i vrijeđao je nju i njezinu obitelj.

Mjesec dana od rođenja djeteta, Mohammed je nazvao njezine roditelje i tužio je da se želi rastati od njega. Ona je tad uzela slušalicu i rekla im kako on priča gluposti i poklopila. Nekoliko dana poslije, prije no što su otišli na nedjelju misu, zazvonio im je telefon. Nisu se stigli javiti pa su ponovno birali broj. Netko se javio i ostao je šutjeti. Nastavili su slušati i čuli su svog zeta kako nekog vrijeđa. Najvjerojatnije svoju ženu i njihovu kćer.

U proljeće 2005. prihvatili su njegov zahtjev za pristupanjem na doktorski studij inženjera biomedicine na Sveučilištu Duke u američkoj Sjevernoj Karolini. Prije no što su se preselili, Mohammed je u naletu bijesa nasrnuo na Elanu. Istukao ju je i rasjekao joj je usnicu. Uzela je dijete i pobjegla od njega u prijateljev stan. Tražio ju je tri dana dok se nisu uspjeli dogovoriti da se nađu u kući njezinih roditelja. Ondje ju je prijatelj čuvao dva dana prije no što su se roditelji vratili s puta.

Protiv Mohammeda je policija podnijela tri kaznene prijave zbog napada na ženu. Zbog toga je na svoju ženu gledao kao na prijetnju. Ako ga osude, neće moći na doktorat u SAD i uništit će njegovu jedinu pravu ljubav, njegu karijeru. Zbog toga se odlučio ispričati i napraviti sve kako bi povukla optužbe.

Ona je pristala spasiti brak. Sud je pristao na njezino odbacivanje optužbi, no zbog osnovane sumnje da će je on ponovno napasti, odredili su mu rok kušnje od 12 mjeseci. Njemu je to odgovaralo jer je taj rok trebao isteći taman prije selidbe u SAD. To je i uspio. Preselio se, upisao doktorat, a ona i dijete su mu se pridružili nekoliko mjeseci poslije. Obitelj i prijatelji nisu je mogli razumjeti, no ona je vjerovala u ljubav.

U SAD-u su se ponovno zbližili i oboje su napredovali u poslu. Više su vremena provodili zajedno i trčali su maratone. Elana je začela i drugi put, te je 2007. rodila svoju drugu kćer.

Nakon završetka fakulteta, obitelj se 2009. ponovno preselila u Ottawu. Elana je otvorila privatnu ordinaciju, dok je Mohammed briljirao u operacijama. To mu je donijelo i nagradu liječnika koji 'brine za pacijente'. Upravo tada su na društvenim mrežama svoj brak počeli prikazivati kao jedini savršeni.

Foto: Privatna arhiva

Pomno su se birale fotografije i objave, no iza svega je stajala njegova opsjednutost kontrolom svake domene svog života. Branio joj je druženja s prijateljima. S djecom se nisu mogla igrati bilo koja djeca, već samo ona koja su njemu odgovarala. Branio joj je i pretplate na časopise i novine te je vrijeđao njezine odluke u odgoju djece.

To je trajalo do 2011. kad je Mohammed otišao u Calgary na godinu dana. Ondje je operirao kralježnice što je specijalizirao, te se spetljao s kolegicom koja mu je postala ljubavnica.

Elana je pronašla dokaze preljuba u njegovim mailovima i računima iz hotela. Kad mu je to pokazala, on nije ništa nijekao. Iako ju je obitelj nagovarala da ga ostavi, ona to nije željela. Obećao joj je napustiti ljubavnicu i promijeniti se. U to je povjerovala jer nije željela odbaciti život kojeg je cijelo vrijeme gradila.

Foto: Privatna arhiva

On je potom dobio posao iz snova u bolnici u Torontu. Izveo je brojne uspješne operacije koje su liječnici prozvali čudima. Zajedno su kupili vilu od 1,5 milijuna dolara. Zbog jedne prazne sobe, Mohammed je predložio da naprave još jedno dijete. Želio je sina koji mu se rodio već 2013. Elana je svima govorila kako je to i ponovno rođenje njihova braka.

Svoju zadnju, dvanaestu godišnjicu braka proslavili su 2016. godine.

Elana se zbog muževe nevjere ponovno željela rastati. U šali je rekla kako će ga i sama varati, što je i napravila i pronašla ljubavnika liječnika. Krajem jeseni odlučila je sve povjeriti svom odvjetniku. Priznala je sva zlostavljanja koja je pretrpjela i rekla kako želi rastavu. Željela je spasiti ono što je ostalo od nje i njezinih kćeri i sina. Donijela mu je sve papire za rastavu i počela seliti svoje stvari.

Elana se s majkom zadnji put čula krajem studenog. Zvala ju je dok je kupala kćer i rekla joj kako mora ići. Prema ispisima kućnih poziva istu noć Elana je nazvala broj 611. Istražitelji misle da je probala nazvati 911, broj za hitne slučajeve.

Dan poslije više je nitko nije mogao dobiti. Nije odgovarala na pozive i poruke. Mohammed je rekao kako je spakirala stvari i otišla sa svojim dečkom. To je svima bilo čudno jer je njezin automobil ostao u garaži. Obitelj je hitno došla iz Windsora u Toronto i pozvala policiju.

Njezinoj majci Ani bilo je čudno što u kući nedostaju dva velika tepiha. Isti dan od policije je saznala najgoru moguću vijest. Elanu su pronašli mrtvu. Netko ju je zadavio i glava je bila preplavljena modricama.

Tijelo su pronašli nagurano u kovčeg kojeg joj je poklonila njezina majka. Na njemu je i dalje visjela adresa koju je stavila za zadnjeg posjeta Hrvatskoj. Kovčeg s tijelom pronašli su kraj rijeke Humber kod mjesta Kleinburg. Elani je kosa bila izrezana, a lice toliko otečeno da ju majka nije uspjela prepoznati na patologiji. Ipak, njezin otac ju je prepoznao i počeo plakati.

Foto: Privatna arhiva

Muža Mohammeda uhitili su dan poslije policajci u civilu dok je pio kavu. Zatvoren je i optužen za ubojstvo. Elanina obitelj, nakon njezine smrti, nije naslijedila gotovo ništa. On je uspio iskoristiti nekoliko sati prije uhićenja da prebaci obiteljskih 640.000 dolara na račun svog odvjetnika. U naznaci je pisalo 'novac za obranu'.

Elana je sahranjena 17. prosinca u Windsoru. Na njezinom pogrebu, njezina mlađa kćer je okupljenima pročitala jednu od pjesama koju je napisala njezina majka. O njoj, sestri i bratu nastavili su brinuti baka i djed, Elanini roditelji. Preselili su se u kćerinu kuću u Torontu kako bi djeca mogla nastaviti živjeti u sredini koju su poznavali.

Jedno jutro čuli su svog trogodišnjeg unuka kako se smije u sobi. Kad su došli do njega i pitali ga što je bilo, on je samo rekao da ga je mama škakljala svojim pusama. Sanjao je...