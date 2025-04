Ubio je pištoljem pa presudio i sebi: Nazvao me ranije i rekao 'Ovako se više ne da živjeti'

Ovako se više ne da živjeti, rekao je u slušalicu Ante (81) svojoj rođakinji koju je nazvao u subotu oko 8 i pol ujutro iz svoje kuće u mjestu Lepuri, nedaleko od Benkovca. Uznemirena rođakinja koja živi nekoliko kilometara dalje, u selu Vukšić nazvala je susjeda i zamolila ga da ode do Antine kuće stotinjak metara dalje što je on i učinio. Kad se pojavio na kućnom pragu broja 13 susjeda je dočekao strašan prizor, dvoje vremešnih susjeda i rođaka ležalo je mrtvo u svojoj kući. Odmah je bilo jasno da je Ante ubio suprugu Maricu (83), a potom i sebe.

- Utvrđeno je kako je jutros, 26. travnja poslije 09.30 sati u mjestu Lepuri u obiteljskoj kući muškarac u dobi od 81 godinu vatrenim oružjem usmrtio žensku osobu u dobi od 83 godine, a potom u kući istim oružjem izvršio samoubojstvo. Po nalogu zamjenika Županijskog državnog odvjetnika nad tijelima će biti provedena obdukcija. Također će se sukladno izdanim nalozima provesti i sva druga potrebita vještačenja, objavila je zadarska policija.

Lepuri: Muškarac vatrenim oružjem ubio suprugu pa sebe | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Odmah je pozvana pomoć, no mogla se konstatirati samo smrt, i to iza pištolja. Oba tijela su bila u spavaćoj sobi na prvom katu obiteljske kuće kazuje mještanin koji je došao pomoći da se poslije kriminalističkog očevida barem malo počisti mjesto zločina. No, otkud je umirovljenik donio pištolj i je li posjedovao dozvolu, policija tek treba utvrditi, iako su mještani rezolutno izjavili da vatreno oružje posjedovao, očito nelegalno.

- Vidio sam ih prije tri dana na balkonu. RIječ je ljudima koji su živjeli povučeno, skladno, no gospođa je bila dementna. Cijeli radni vijek su proveli u Zagrebu, a u Antino rodno mjesto su se vratili prije dvadesetak godina, i to u mirovinu.

I doista, skromna katnica u malom mjestu održavana je kao i vrt s cvijećem. Mještani ponavljaju kako je riječ o ljudima koji nisu imali problema ni s kim, te naglašavaju kako je Ante znao reći kako mu nema života bez Marice. No, u subotu je promijenio mišljenje, te ubio suprugu o kojoj se i skrbio, iako do ove tragedije policija je potvrdila nikad nisu imali dojavu da se radi o čovjeku koji je imao naznake agresivnosti.

Lepuri: Muškarac vatrenim oružjem ubio suprugu pa sebe | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Imaju dva sina koji žive u Zagrebu i čiji dolazak dočekuje se do kraja dana. Znamo da nisu bili previše puta u Lepurima, riječ je o ljudima koji imaju karijere, i poznati u svojim strukama, ali roditelji su im se brinuli sami za sebe ili uz malu pomoć rođaka koji su im nosili hranu svaki dan, to je jedino znamo o toj obitelji, zaključili su mještani koji se ne sjećaju da su imali dvije nasilne smrti u istom danu.

Što je nagnalo umirovljenog trgovca da ubije suprugu također umirovljenicu policija tek treba razotkriti, no, i ovo ubojstvo i samoubojstvo je nastavak crnog niza femicida u našoj zemlji. Samo u prošloj godini ubijeno je 18 žena. Među njima pet žena je usmrtila bliska muška osoba.