JEZIVI DETALJI Ubio maturanta Luku, kaže da mu nije žao: 'U zatvoru mi je 10 puta bolje...'

Drniški ubojica Kristijan Aleksić (50), četiri mjeseca nakon ubojstva maturanta Luke Milovca (19), došao je u sudnicu u pratnji pravosudnih policajaca Županijskog suda u Šibeniku. Pročitana mu je optužnica kojom mu se na teret stavlja kazneno djelo teškog ubojstva na podmukao način te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

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"Smatram se krivim", rekao je kratko na pitanje suca Vuka Adžića Katalinića, koji predsjeda sudskim vijećem, razumije li sve što mu se stavlja na teret. Aleksićeva odvjetnica po službenoj dužnosti, Iva Baica Skert, u sudnici je navela da će njezin branjenik odgovarati samo na pitanja suca i obrane. Naglasila je da optuženi neće odgovarati na pitanja zastupnika optužbe Zvonka Ivića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, kao ni na pitanja opunomoćenika oštećene obitelji, odvjetnika Tomislava Matića.

Više od tri sata trajalo je ročište na kojem su se mogli čuti užasni detalji o tome kako je maturant Luka Milovac ubijen. Ubojica je pred zamjenikom Županijskog državnog odvjetnika hladnokrvno izjavio kako mu je "vani bilo živjeti kao u paklu, a u zatvoru mu je deset puta bolje". Inače, Aleksiću ovo nije prvi boravak iza rešetaka. Već je odslužio dvanaestogodišnju zatvorsku kaznu zbog brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke Marijane Sučević, koje je počinio 1994. godine u Primorskom Docu.

Kristijan Aleksić, osuđen za teško ubojstvo 2002., ponovno pod istragom zbog ubojstva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najgore što se moglo čuti u sudnici jest detalj sa snimke ispitivanja pred DORH-om u kojem je iako kriv, potpuno svjestan da je po drugi put ubio mladu osobu, izjavio kako mu nije žao ubijenog, tek njegove pokojne majke. Prema navodima samog ubojice iz optužnice zločin u Drnišu pripremao je mjesecima. Aleksić je u svom svjedočanstvu priznao kako je improvizirano vatreno oružje – jednocijevni pištolj koji ispaljuje metalne kuglice – izradio potpuno samostalno u svojoj kući.

Toliko je bio detaljan da je znao da je s izradom oružja počeo u podne, a završio kasno navečer. Bio je svjestan svog statusa u rodnom gradu te da su mu šanse za ubojstvo male, došao je na ideju kako mu žrtva mora prići sama i upasti u zamku. Njegov izbor je bio nepoznati dostavljač hrane, maturant koji je kobnog 19. svibnja pristao odnijeti s kolegom pizzu na ubojičinu adresu. Lukine zadnje trenutke je opisao ubojica. Kazao je kako mu je pucao u prsa, te kako je mladić pao na terasu. Ubojičin tadašnji plan nije ostvaren do kraja jer je naime, priznao da je htio ubiti i drugog mladića koji je bio u Lukinog pratnji i to vojničkim nožem.

Vojni nož s oštricom dugom 17 centimetara bio mu je pripremljen u drugoj ruci, spreman za trenutak kada eliminira prvog mladića. Planirao je ubiti obojicu kako ne bi ostavio svjedoke koji bi ga mogli identificirati prije nego što pobjegne s mjesta zločina. Lukin kolega je u paničnom strahu, vidjevši ranjenog prijatelja kako pada na terasu, uspio pobjeći u mrak i izbjeći sigurnu smrt te odmah alarmirati policiju.

Ubojica je potom mirno uzeo unaprijed spakiranu torbu s najnužnijim osobnim stvarima i lijekovima te pobjegao. Cijeli noć i dan je trajala potraga za Aleksićem koji je čak i taj dio pomno osmislio, naime, a trag je pokušao zamesti trag policijskim psima jer se odjeću mazao uljem.

Strašni detalji tako su po prvi put se čuli u sudnici šibenskog Županijskog suda u kojem se u završnim riječima moglo čuti kako tužitelj i odvjetnik ubijenog traže 40 godina zatvora, što je u trenutku počinjena kaznenog djela i maksimalna moguća izrečena kazna.

Drniš: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"Optuženik je sve pomno isplanirao mjesec dana ranije. Čak je odjeću i obuću namazao uljem jer mu u tom slučaju policijski pas neće moći ući u trag. Takvo ponašanje se treba smatra podmuklim, a počinjenje djela da je počinjeno na izrazito podmukao način", rekao je Zvonko Ivić u završnoj riječi, a na njegovoj su strani i odvjetnik ubijenog Luke Milovca preko kojeg obitelj je tražila maksimalnu kaznu, i pripadajuću materijalnu odštetu.

Obrana ubojice u završnoj riječi, istaknula da je okrivljenik sve priznao, nije koristio pravne lijekove ni pravno dostupna sredstva pa traže da se to uvaži prilikom donošenja kazne.

Cijeli tragični slučaj ubojstva mladića na pragu dvadesetih potegnuo je mnoga pitanja. Jedno od njih je i činjenica da je Aleksić već ubio, te da je prije tri godine uhvaćen s ilegalnim oružjem, ali taj slučaj nije uopće stigao to sudnice, a sljedeći put je kročio na sud došao je s punom gorom optužnicom, onom za teško ubojstvo