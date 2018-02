Ubio mu obitelj, oprostio mu pa saznao da je ubojica njegov sin

Kent Whitaker (69) iz Teksasa, njegova supruga Tricia (51) i njihovi sinovi Bart i Kevin (19) su u prosincu 2003. godine stigli kući i pripremali su se proslaviti Bartovu diplomu. Čuli su kucanje. Otvorili su vrata i u kuću je ušao napadač koji je majku i sina Kevina upucao u prsa.

Kent je potrčao kroz vrata i metak ga je pogodio u rame. Bart je također pobjegao i on je bio ranjen. Tricia i Kevin su umrli te noći u bolnici. Kent i Bart su preživjeli.

Bart murdered his mom & brother, yet his dad strives for absolution and fights Bart's death penalty. Kent Whitaker could teach us all a lesson in forgiveness. https://t.co/5yuQk2J01H