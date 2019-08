Ubio prijateljicu jer nije htjela biti s njime: 'Samo je puknuo'

Thomas Griffiths (17) priznao je da je ubio Ellie Gould (17) u njezinom obiteljskom domu u Calneu u Engleskoj u svibnju ove godine. Njih dvoje bili su bliski prijatelji, a Thomas je potvrdio da ju je izbo nekoliko puta nožem zato što nije htjela njihovu vezu odvesti "na višu razinu".

- Ellie nije htjela dečka - rekla je njezina prijateljica za Daily Mail i dodala da je Ellie imala puno obaveza te da se najviše bavila jahanjem, a vikendom je konobarila. Također je imala i odlične ocjene u školi.

Ellie Gould murder: Teenager Thomas Griffiths admits 'violent' killing of A-level studenthttps://t.co/noYwyOTLVo pic.twitter.com/1D8wZ2eyBG — Heidi Granger NYC- SF- LA - UK - DC (@NycHeidi) August 29, 2019

Izvor blizak Thomasu rekao je da je mladić pao u depresiju nakon što mu je ocu dijagnosticiran rak. Kada ga je Ellie odbila, očito je to za njega bila kap koja je prelila čašu.

Odvezao se do njezine kuće i izbo ju do smrti. Pobjegao je u svom autu, no policija ga je našla par kilometara dalje od mjesta ubojstva. U petak je osuđen na doživotan zatvor. Njegovi prijatelji rekli su da je bio uvijek dobar dečko i da je samo "puknuo".

- Iako sam sretan što Elliena obitelj nije dugo čekala presudu, znam koliko je cijeli period bio težak za njih. Trebali su uživati sa svojom kćeri na ljetnim praznicima, no sad se moraju suočiti s time da im je okrutno oduzeta. Koliko sam čuo, Ellie je bila jako popularna, voljela se zabavljati, prema svima je bila draga i brižna. Njezina smrt šokirala zajednicu, mlade ljude i profesore u njezinoj školi. Ništa neće ispuniti prazninu koju je ostavila, no nadam se da je presuda pružila utjehu i omogućila svima da se prisjete samo lijepih trenutaka s Ellie - rekao je šef istrage Jim Taylor nakon presude.