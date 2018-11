Ubio suprugu i kćer loptom za jogu: Puknuo 'ljubavni trokut'

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Komplicirani ljubavni trokut u smrt je odveo ženu i njezinu kćer nakon što ju je suprug ubio loptom za jogu.

Khaw Kim Sun i Wong Siew Fing upoznali su se 1980-ih godina u Velikoj Britaniji, a nakon vjenčanja odselili su se u Hong Kong. Tamo su dobili četvero djece - jednog sina i tri kćeri.

Khaw (53) postao je uskoro cijenjeni profesor anesteziologije na Sveučilištu Hong Kong, a njegova supruga Wong (47) posvetila se odgoju njihove djece. Neka od njih imala su posebne potrebe zbog čega je Khaw često bio isfrustriran. On je očekivao puno njih, što je dovelo do žustrih svađa između njega i Wong.

On je bio iznimno strog, a nju je optuživao da je preblaga u odgoju djece.

Do 2007. godine par je shvatio da su se udaljili. Spavali su u različitim sobama i jeli u drugačija vremena. Iako su mnogo puta razgovarali o rastavi, Khaw to nije htio. Govorio je da ne može zamisliti da samo jedan od njih odgaja djecu, no istina o razvodu bila je drugačija - nije htio dijeliti svoju imovinu, piše The Mirror.

Iako su ostali u braku, Khaw je započeo novi život. Imao je ljubavnicu Sharu Lee koja je ujedno nekoć bila njegova studentica i čak njegovoj djeci davala instrukcije. Počeli su se viđati 2012. godine.

Wong je znala za tu aferu, no zbog toga što se Khaw nije htio rastati, živjeli su u ljubavnom trokutu sa Sharom. I cijela priča krenula je pucati.

Wong i kćer Lily (16) su 2015. izašle iz kuće i ušle u obiteljski automobil. Sat vremena kasnije auto su parkirale na jednoj autobusnoj stanici, a prolaznici su nazvali hitne službe kada su vidjeli da njih dvije nisu pri svijesti. Nitko ih nije mogao probuditi, a vrata su bila zaključana.

Hitna pomoć ih je odmah prevezla u bolnicu, no nije im bilo spasa - obje su preminule. Policija je bila u čudu i nisu znali što je uzrok smrti majke i kćeri. Autopsija je pokazala da su otrovane ugljikovim monoksidom, plinom koji nema miris ni boju, a u određenim količinama postaje smrtonosan. S udjelom koji su imale u krvotoku, policija je procijenila da su stale na stanici zbog jakih glavobolja koje plin inicijalno uzrokuje. No, nije im bilo jasno odakle se plin našao u autu?

Istražitelji su detaljno ispitali automobil, no s njime je sve bilo u redu. Plin nigdje nije curio. No, tada im je pozornost privukla ispuhana lopta za jogu koja je ispala ključna za cijeli slučaj. Bila je punjena ugljikovim monoksidom koji se polako ispuštao.

Policija je vrlo brzo otkrila da je, prije nego što su mu umrle kćer i supruga, Khaw radio eksperimente s ugljikovim monoksidom na zečevima. Ispalo je da je dvije lopte za jogu napunio plinom, a Khaw se branio da je tako "ubijao štakore u kući". Kasnije je na sudu čistačica potvrdila da u obiteljskoj kući nije bilo nikakvih glodavaca.

Khaw je naposljetku uhićen, a za loptu je kasnije okrivio kćer Lily. Naime, pred sudom je tvrdio da je Lily bila suicidalna zbog pritiska koji su joj on i Wong nametali zbog uspjeha u školi. Ni ta teorija mu nije prošla.

Na novom suđenju ove godine tužitelji su rekli da je Khaw proračunato ubio svoju suprugu, no da je kćer ubio slučajno. Nije znao da će ona biti u automobilu. Dobio je doživotnu kaznu zatvora, a sudac je istaknuo da je takav zločin šokantan, obzirom da je to učinio visoko obrazovan i uspješan čovjek.