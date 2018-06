Ubio suprugu zbog novca: Na pravdu se čekalo - 45 godina...

Počelo je suđenje 76-godišnjem bivšem odvjetniku iz Chicaga optuženog za ubojstvo svoje supruge. Smrt 19-godišnje žene, koja se dogodila još 1973. godine, desetljećima je smatrano nesretnim slučajem. No tužiteljstvo ovih dana na sudu u Illinoisu pokušava dokazati da je navodna nesreća bilo obično hladnokrvno ubojstvo motivirano novcem.

Optuženi Donnie Rudd tada je policiji tvrdio da je žena nastradala u izlijetanju auta nakon što ih je s ceste izgurao drugi automobil.

Policiji nije bilo ništa sumnjivo iako je tada 19-godišnja Noreen Kumeta Rudd imala policu životnog osiguranja vrijednu nešto više od 136.000 dolara, a preminula je nakon samo 28 dana braka.

- Okrivljenik ju je oženio jer ju je htio ubiti i nakon 28 dana to je i učinio - izjavila je tužiteljica Maria McCarthy na samom početku suđenja.

Kada su policija i hitna pomoć stigli na mjesto nesreće, Rudd je sjedio na prednjem sjedalu i u rukama držao tijelo svoje supruge.

Noreen je proglašena mrtvom na mjestu, a 'nesreća se dogodila tako što je, prema tumačenju optuženog, u sudaru ispala iz auta i glavom udarila u kamen.

Na suđenju je svjedočio patolog koji je pregledao tijelo nesretne žene nakon nesreće. Prema njegovoj ondašnjoj procjeni, ženi je od udara slomljen vrat, no žrtva nije podvrgnuta pregledu rentgenom jer je već bila mrtva kad je stigla u bolnicu. Iz nepoznatih razloga, na tijelu žrtve nije obavljena obdukcija.

Bivši policijski službenik koji je bio zadužen za slučaj na suđenju je izjavio da su mu se ozljede na vratu žrtve učinile malo 'kašastima'. No to njegovo opažanje tada nije ušlo u policijsko izvješće. Na mjestu nesreće nije pronađen ni kamen na koji je unesrećena navodno udarila glavom.

Nakon ekshumacije 2015. godine, provedena je obdukcija koja je pokazala da je Noreen preminula od višestrukih ozljeda glave. Patologinja dr. Hilary McElligott na sudu je objasnila da je žena zadobila višestruke udarce tupim predmetom, te da njezine ozljede ne odgovaraju onima kakve bi zadobila osoba ispadanjem iz automobila pri normalnoj brzini, ni udarcem glave u kamen.

Na sudu je svjedočila i njegova bivša pokćerka, Lori Hart. Prema njezinom svjedočenju, Rudd je živio s njezinom majkom Dianne, no vezu je okončao kako bi se mogao vjenčati s Noreen. Manje od mjesec dana nakon vjenčanja, Noreen je preminula.

Tjedan dana nakon njezine smrti, Rudd se ponovno uselio kod bivše cure, a vjenčali su se osam mjeseci kasnije. O životu s očuhom, Lori Hart je sa svojom sestrom Cindy Hart napisala knjigu sugestivnog naslova 'Živjeti s vragom'.

U knjizi su opisale kako je njihova majka bila potpuno opsjednuta njime, smatrajući da je on njezina srodna duša. U intervjuu za Crimfeed, sestre kažu da je riječ o izrazito magnetičnom i manipulativnom čovjeku čijim su lažima svi vjerovali. Obje sestre sumnjaju da je Rudd prtljao s lijekovima koje je njihova majka uzimala dok se liječila od raka.

Iako se činilo da će se, bez obzira na brojne sumnjive okolnosti, Rudd izvući od odgovornosti za smrt 19-godišnje Noreen, policija je ponovno počela istraživati smrt njegove druge žene nakon što još jednog neriješenog slučaja iz 1991. godine, kada se Rudda počelo povezivati s ubojstvom dizajnerice interijera Loretta Tabak-Bodke.

Iako je Rudd i dalje osumnjičen za njezino ubojstvo, nije bilo dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

