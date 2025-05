Ubio židovski par i vikao 'Slobodna Palestina': 'Obistinili su se naši najveći strahovi'

Dva djelatnika izraelskog veleposlanstva ubijena su u pucnjavi ispred Muzeja židovske baštine u Washingtonu, gdje je Američki židovski odbor u srijedu navečer imao skup.

Kako je objavio veleposlanik te zemlje, radi se o mladom paru, Yaronu Lischinskyju (30) i Sari Milgrim (26), koji su bili pred zarukama. Prema izraelskome ministarstvu vanjskih poslova, Lischinsky je bio istraživački asistent u političkom odjelu veleposlanstva, dok je Milgrim organizirala putovanja u Izrael.

- Napadač je ubrzo uhićen i identificiran kao 30-godišnji Elias Rodriguez iz Chicaga, koji je u pritvoru skandirao 'Slobodna, slobodna Palestina' - rekla je policija.

Očevici su za CNN rekli da je osumnjičeni čekao dolazak policije prije nego što je rekao da je "to učinio za Gazu".

Izvršni direktor Američkog židovskog odbora (AJC) Ted Deutch rekao je da su se, nažalost, njihovi "najgori strahovi ostvarili".

- Ovo je bio događaj kojem se svi radujemo svake godine, a koji okuplja mlade vođe AJC-a. Ove godine fokus je bio na humanitarnoj diplomaciji. Na pronalaženju načina za međuvjersku suradnju u cijeloj regiji kako bi se postigao mir - rekao je Deutch u četvrtak.

Dodao je kako su uz njih tad bili su prijatelji i saveznici židovske zajednice, ljudi iz cijelog diplomatskog svijeta. I sav dobar osjećaj, kaže, odmah je nestao nakon teškog i brutalnog ubojstva.

- Yaron je izraelski Židov, Sarah je američka Židovka. Sarah je bila duboko uključena u AJC. Putovala je s AJC-om. Duboko joj je bilo stalo do našeg rada u diplomatskom prostoru. Ona i Yaron imali su prekrasan odnos. Oduzeti su nam naši mladi i to je tragedija najvećih razmjera - rekao je Deutch za CNN-ovu emisiju "This Morning".

Predsjednik Donald Trump rekao je da antisemitizam, "mržnja i radikalizam nemaju mjesta u SAD-u". Glavna državna odvjetnica Pam Bondi rekla je da je više puta razgovarala s Trumpom i da će savezne agencije "raditi ruku pod ruku" s vlastima Washingtona kako bi učinile "sve što mogu da bi naši građani bili sigurni".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je šokiran ubojstvima.

- Srce me boli zbog obitelji mladića i djevojke, čiji su životi prekinuti odvratnim antisemitskim ubojstvom. Naredio sam da se u izraelskim misijama širom svijeta pojačaju sigurnosne mjere, kao i sigurnost državnih dužnosnika - rekao je Netanyahu.

Osude europskih čelnika

Britanski premijer Keir Starmer je rekao da "potpuno osuđuje antisemitski napad pred izraelskim veleposlanstvom u Washington DC-u".

Starmerov ured je rekao da premijer "stoji u solidarnosti sa židovskom zajednicom u Ujedinjenom Kraljevstvu", dodajući da je britanska vlada ponudila svoju "punu podršku izraelskom veleposlanstvu u Londonu".

"Nastavljamo osiguravati oko 18 milijuna funti godišnje za sigurnosne mjere na lokacijama židovskih zajednica u UK-u", naveo je Starmerov glasnogovornik.

Vladin pristup prema izraelskim postupcima u Gazi se neće promijeniti zbog ubojstava, kazao je glasnogovornik, no dodao da "to ne umanjuje činjenicu da je antisemitizam zlo koje treba biti iskorijenjeno gdje god da se pojavljuje".

I francuski šef diplomacije Jean-Noel Barrot je osudio "gnusan čin antisemitskog barbarstva".

"Ubojstvo dvaju članova izraelskog veleposlanstva blizu židovskog muzeja u Washingtonu je gnusan čin antisemitskog barbarstva. Ništa ne može opravdati takvo nasilje. Moje misli idu njihovim bližnjima, njihovim kolegama i Državi Izrael", napisao je Barrot na društvenoj platformi X.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je također osudio "antisemitski napad" i izraelskom predsjedniku Isaacu Herzogu poslao svoje "misli za obitelji i bližnje stradalih".

Nizozemski ministar vanjskih poslova Caspar Veldkamp je vijest o ubojstvima nazvao "šokantnom".

"Najstrože osuđujem ovaj antisemitski napad i podržavam američke istražne napore. Nasilje i mržnja se nikada ne mogu opravdati", kazao je Veldkamp.

Šef danske diplomacije Lars Lokke Rasmussen je rekao da je "zgrožen ubojstvom dvaju zaposlenika izraelskog veleposlanstva", za koje je kazao da ga strogo osuđuje. "Moje misli su sa žrtvama i njihovim bližnjima", dodao je.

Irski premijer Micheal Martin je također osudio "grozan napad". "Moja najdublja sućut ide obiteljima i prijateljima para i izraelskom narodu. Apsolutno ne smije biti mjesta za nasilje ili mržnju".

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo da je "šokirano vijestima o strašnim ubojstvima". "Naše misli su s obiteljima žrtava i želim brz oporavak ranjenima", dodalo je ministarstvo.