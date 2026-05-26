Ubojica Aleša Šutara dobio šest godina i devet mjeseci zatvora

Okružni sud u Novom Mestu osudio je Samireja Šiljića, optuženog za smrt 48-godišnjeg Aleša Šutara, na šest godina i devet mjeseci zatvora, piše 24ur. Međutim, budući da je ovaj 21-godišnjak već imao dvije uvjetne kazne, jednu zbog nanošenja lakših tjelesnih ozljeda, a drugu zbog oštećenja tuđe stvari, sud je opozvao te dvije presude i izrekao jedinstvenu kaznu od šest godina i devet mjeseci zatvora.

Tužiteljstvo tereti Šiljića da je napao i udario Šutara ispred kluba LokalPatriot u središtu Novog Mesta, kada je ovaj došao po svog sina, uslijed čega je pao i udario glavom o tlo. Ozljede glave bile su toliko teške da je preminuo istoga dana. Kazneni zakon za navedeno kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede s posljedičnom smrću predviđa kaznu zatvora od tri do 15 godina. Budući da je Šiljić s tužiteljstvom sklopio sporazum o priznanju krivnje, ne očekuje se maksimalna moguća kazna. Prije izricanja presude, sudac Peter Žnidaršič morat će odlučiti ispunjava li sporazum o priznanju krivnje sve tražene uvjete i hoće li ga prihvatiti.

Policija je u vezi s napadom najprije uhitila Šiljićeva bratića, no sud ga je nakon saslušanja svjedoka pustio iz pritvora. Ubrzo nakon toga određen je pritvor Šiljiću. Do petka tužiteljstvo još nije donijelo odluku je li Šiljićev bratić i dalje među osumnjičenima ili ne.

Šutarova smrt potaknula je prosvjed u listopadu prošle godine, na kojem je oko 10.000 ljudi u Novom Mestu prosvjedovalo protiv nerješavanja romskih pitanja, nakon čega je uslijedilo donošenje takozvanog „Šutarovog zakona”, koji se također odnosi na romsku problematiku.