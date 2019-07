Ubojica iz Senja se žalio na iskaz vještaka: 'Nerealan je'

Na Županijskom sudu u Rijeci se u ponedjeljak nastavilo suđenje Senjaninu Ivanu Tomljanoviću (57).

Tomljanoviću se sudi za ubojstvo i dva pokušaja ubojstva u senjskom diskoklubu Konoba 16. rujna 2017. godine. Tog kobnog dana ubijen je 38-godišnji Tomislav Lopac, redar u klubu, a teško su ranjena dvojica gostiju lokala, Tin Rončević (28) i Josip Mesić (29) iz Senja. U ponedjeljak je na sudu svjedočio glavni vještak za balistiku centra Ivan Vučetić.

Između ostalog, govorio je o udaljenosti s koje je utvrđeno da je Tomljanović tog jutra pucao u žrtve, a radi se od udaljenosti od 120 do 130, tj. 60 - 80 i 40 - 60 cm. Na njegov iskaz je optuženi, kojeg su zanimali odgovori na tehnička pitanja poput procjene kinetičke energije nakon ispaljivanja metaka, iznio primjedbe. Smatrao je da je cijeli iskaz vještaka izvještačen, nerealan i nevjerodostojan.

- Kao najveći primjer istaknuo bih onaj prostrela sive majice Mesića gdje vještak govori da je udaljenost s koje je pucano od 1,20 - 1,30 m, što je potpuno nerealno budući da je i sam Mesić izjavio da sam u njega pucao sa udaljenosti od oko 7 metara. Vještak je jako lijepo i uvjerljivo objasnio način na koji se ta udaljenost ispituje (pomicanjem bijelog platna), no to u ovom slučaju stvarno nije vidljivo. Ispada da su ova vještačenja lažirana i nerealna i to je sramota za centar Ivan Vučetić. Ne slažem se ni sa jednom od utvrđenih udaljenosti pucanja - kazao je Tomljanović.

Njegov branitelj na kraju današnjeg ročišta u spis je priložio dokaz o uplati optuženog na račun pokojnikove supruge, a radi se o 14.529 kn za troškove pogreba, no punomoćnik oštećenika je po nalogu supruge pokojnog Lopca taj novac vratio.

Podsjetimo, Tomljanovića optužuju da je nesretni trojac ustrijelio iz bezobzirne osvete, jer je držao da su trojica odgovorna za to što je prije toga potjeran iz diskokluba nakon što je ismijan, a Mesić ga je, po tvrdnjama tužiteljstva, i udario nogom u stražnjicu kada se Tomljanović "gurao" u njihovo društvo, smješteno u separeu. Jezivi zločin dogodio se kada se Tomljanović u zoru vratio u diskoklub s dva komada vatrenog oružja, pištoljem i revolverom.

Suđenje se nastavlja krajem kolovoza.