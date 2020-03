Ubojica iz Slatine je u pritvoru: 'Pucao je u policiju, prijetio je'

Sutkinja bjelovarskog Županijskog suda u nedjelju je prihvatila zahtjev ŽDO i odredila Zoranu Filkoviću (52) iz naselja Golenić kod Slatine istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Njega odvjetništvo tereti da je u petak nešto prije 16 sati ubio Dragu Batura iz Slatine hicem iz puške. Zatvor mu je određen jer bi mogao utjecati na svjedoke, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela ili njegovog dovršenja. Nakon saslušanja odveden je u bjelovarski Zatvor.

Podsjetimo, Filković je pucao iz puške po naselju Golenić u koje su došli Drago Batur (64) i njegov nećak Željko Zupčević, gdje je Batur držao ovce.

Kako nam je ispričao Željko Zupčević, u petak navečer na mjestu zločina, Filković je došao pijan do njega s puškom te mu se obratio:

- Zeko, tako me zove, i potom naglasio da je puška puna te će nas sve poubijati. Na to sam mu odvratio: "Pijan si, idi kući", i rukom podigao cijev puške. Dok se on snašao ja sam se sakrio iza traktora. Napravio je nekoliko koraka i došao blizu ujaka i s nekih 10-tak metara ispalio mu hitac u prsa. Ujak Drago je pao bez riječi. On je ključ od ujakove kuće, i mogao si je uzeti što je želio, a ubio je poput psa na cesti - kazao nam je Željko Zupčević.

Ubojica Zoran Filković je, prema Željkovim riječima, nastavio pucati i na policajce koji su došli nakon 40-tak minuta u selo pod Papukom u kojem živi 12 osoba. Da je pucao na policajce i propucao policijsko vozilo, potvrđeno je i iz policije.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Nakon što je propucao policijski automobil iza kojeg su se sakrila policajca, navodno je, kako tvrdi Željko, nastavio pucati dok nije ispraznio pušku.

Vidno potresen ujakovom smrću, Zupčević nam je kazao kako je pokojni Drago, koji je bio hrvatski branitelj, imao i građevinsku tvrtku u Slatini gdje je i živio, i u kojoj je zaposlio sve radno sposobne muškarce iz Golenića. Među njima i svojeg ubojicu. U rodnom selu je napravio kuću i držao ovce i svakodnevno je provodio gotovo cijele dane uz životinje. Često je znao i Zorana voziti u Slatinu. Iza pokojnika je ostala supruga i sin koji živi u Zagrebu.

Doznali smo da je Zoran, kao hrvatski branitelj živio od opskrbnine i bio prijeke naravi. Gotovo svi u selu su ga se bojali.

Ivan Gašparić je naišao nakon pucnjave na Filkovića koji je držao pušku u ruci. Tad je naišao lovočuvar, a Filković mu je, tvrdi Gašparić, zaprijetio ako ne ode da će ga ubiti. Prestravljen od straha lovočuvar je sjeo u auto i pobjegao glavom bez obzira.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

- Krenuo sam prema kući, a Zoran u istom smjeru nekih osam metara iza mene, jer smo gotovo susjedi. Tih nekoliko stotina metara mi je bilo najtežih u životu, jer sam svaki tren očekivao metak u leđa. Još uvijek ne mogu doći k sebi od straha za život - kazao nam je Ivan Gašparić.

Mještani s kojima smo razgovarali žale se i na postupanje policije, jer nisu bili dovoljno energični prema njemu, jer je stalno činio brojne prekršaje, te je bilo samo pitanje dana kad će posegnuti za nečijim životom.