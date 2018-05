Ubojica Šišaković se žali da ga bole leđa pa ne može na sud

Ubojica Dario Šišaković (28) na optuženičkoj klupi naći će se više od tri godine nakon što je u lepoglavskom zatvoru s više udaraca utegom u glavu pokušao ubiti Roberta Matanića (40).

Optužnica protiv Šišakovića podignuta je još u rujnu 2015. no suđenje do sada nije započelo jer je Matanić prvo bio u komi, a potom je dugo vegetirao. U napadu mu je uništen centar za govor.

Komunicira rukama

Kako ne može govoriti, komunicira rukama. Iako nakon napada nitko nije u to vjerovao počeo je i hodati. Nalazi se u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu i neće se pojaviti na suđenju Šišakoviću. Godine su trebale, prvo da ga se riješi poslovne sposobnosti i da Matanićeva majka postane njegov skrbnik. Nakon što je to riješeno mogla je imenovati opunomoćenika i suđenje konačno može započeti. No, na Županijskom sudu u Varaždinu već dva puta je otkazano pripremno ročište.

Ubojice vježbali u teretani

Prvo je Šišaković tražio izuzeće sudaca, a nakon što su ga odbili, ročište zakazano za sutra, otkazano je dok vještak ne utvrdi je li optuženi spreman za raspravu. Navodno ima problema s kralježnicom.

Šišaković, koji je u zatvoru završio zbog ubojstva zagrebačke profesorice, i Robert Matanić, sudionik u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića koji je zbog toga osuđen na 35 godina robije, prije sukoba bili su u dobrim odnosima, čak su zajedno vježbali. Tako je bilo i 19. ožujka 2015.

U teretani, koja se nalazi u prostoru za šetnju, Šišaković i Matanić bili su s još dvojicom zatvorenika. Igorom Matanovićem (43), koji je ubio oca i maćehu, te trostrukim ubojicom Srđanom Mlađanom (37). Sastav grupe koja vježbe određuje se tako da su u njoj zatvorenici koji međusobno nisu ni u kakvom sukobu. Nakon razgibavanja Matanić je objašnjavao Šišakoviću način udaranja u vreću.

Matanović je sjedio i gledao kako vježbaju, a Mlađan je dotle trčao dvorištem. Nakon nekog vremena počeli su vježbati s utezima. Matanić je legao na klupu za bench i kad se podigao u sjedeći položaj Šišaković ga je udario utegom u glavu.

Nakon napada se predao

- Čuo sam povik stražara koji je stajao nedaleko od ograde. Okrenuo sam se i vidio da Matanić leži na zemlji. Šišaković je stajao iznad njega i jednom ili dva puta ga je udario ručnim utegom po glavi. Potom je bacio uteg na zlo, izašao na asfalt, kleknuo i stavio ruke na zatiljak čekajući dolazak stražara. Potom su dotrčali pravosudni policajci. Radio-vezom pozvali su pomoć, a meni i Mlađanu rekli da se odmaknemo te su Šišakovića vezali lisičinama - rekao je Matanović.

Osim njega još trojica vidjeli su Šišakovića kako utegom udara Matanića u glavu. U napadu je zadobio prijelom kostiju lubanje te natučenje i otok mozga te je završio u komi. Život mu je spašen hitnom operacijom.

Tijekom istrage Šišaković, koji je 2011. s 31 ubodom nožem ubio profesoricu sociologije i kroatistike Dijanu Ćulibrk (37), o napadu nije rekao niti riječi. Branio se šutnjom. No, možda tijekom suđenja otkrije zašto je s leđa pokušao ubiti Matanića.