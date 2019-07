Ubojičin ples smrti: 'Bježat ću zauvijek, nitko me neće uloviti'

Ja ću sad preplivati na onaj tamo otok, ‘ajde sa mnom. Ti radiš za policiju i zato trebaš krenuti desnom nogom. Bježat ću zauvijek i nitko me neće uloviti. Nesuvisle su to rečenice koje je izgovarao Zagrepčanin Edin Sedić (32) sat vremena prije nego što je zabio nož u prsa turista (23) iz Njemačke u Puli.

Njegovo ponašanje prije ubojstva 16. srpnja bilo je neobično gostima pulskih kafića. Pričao je nesuvislo, ponašao se čudno, spominjao vojnike i ratnike i pozivao ‘njih’ da idu s njim.

Prije ubojstva se zaustavio u beach baru koji je često posjećivao i pio pive. Nitko nije slutio da će za pola sata nekome oduzeti život, i to na istoj plaži, a sve je snimio naš čitatelj koji se tamo zatekao.

- Bilo je oko 20 sati. Odlučio sam s prijateljem otići popiti cugu. Nakon nekoliko minuta uočili smo muškarca koji se jako čudno ponašao. Imao je plave kupaće gaće i veliki narančasti ruksak na leđima kao da stopira. Bio mi je smiješan pa sam ga počeo snimati jer je govorio gluposti. Očito je bio pod utjecajem nečega. Možemo reći da sigurno nije bio trijezan jer ga se jedva razumjelo. Pričao je na engleskom, ali s rastafarijanskim naglaskom, a rečenice nisu imale veze jedna s drugom - opisao je čitatelj neobičan prizor. Sedić se kretao kao da pleše u nekom bunilu.

Edina je znao i ranije viđati u gradu, ali nije znao tko je niti su ikad razgovarali. Iako u tom trenu nikoga nije napadao, neke turiste je ipak uznemirio pa su se požalili konobaru na njega.

- Pored nas je sjedila grupa turista kojima je smetalo njegovo ponašanje pa je jedan od muškaraca zatražio konobara da Edina izbace iz lokala ili će to on učiniti. Konobar je odmah nazvao šefa i telefon dodao Edinu. On je odmah prestao pričati. Kad je poklopio, samo se pokupio i otišao. Nismo vidjeli kuda je išao. Nije ga bilo jedno desetak minuta, ali onda se vratio i ponovno počeo pričati gluposti na engleskom - kaže čitatelj.

Cijelo vrijeme je pio pivu, a oko vrata nosio sunčane naočale. Mladi Nijemac, koji se brzo nakon toga zatekao u Sedićevoj blizini, Edinu je pohvalio frizuru. No to se njemu očito nije dopalo jer ih je on, nakon što su oni krenuli, počeo pratiti. Kad ga je Nijemac upitao zašto ih slijedi, Edin mu je zabio nož u srce. Ozlijeđeni mladić je nakon toga pobjegao s prijateljima na terasu jednog kafića u Ulici Mala Vala, gdje su mu pružili pomoć. Hitna pomoć je uspjela reanimirati mladića te ga je prevezla u pulsku bolnicu, u kojoj je sljedećeg jutra u 1.45 sati preminuo. Ubojica je pobjegao, no pronašli su ga dva sata kasnije na plaži u kampu. Iako na početku nije radio probleme, kad su ga policijski službenici počeli privoditi u maricu, počeo se otimati i vikati. U petak su ga priveli u pritvorsku jedinicu PU istarske, a potom na Županijski sud u Puli. Sutkinja istrage odredila mu je jednomjesečno zadržavanje u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sud mu je odredio i branitelja po službenoj dužnosti Pavla Peršića, koji je rekao da će se obrana žaliti na rješenje o provođenju istrage, kao i na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Edin Sedić se u istrazi branio šutnjom. Njegovi poznanici kasnije su ispričali da je Edin uvijek bio pomalo čudan i da je znao po Puli žicati cigarete. Od ranije ima prijave zbog maltretiranja susjeda.

