Ubojicu s jezivim fetišem prebili u zatvoru. Sakatio bi tijela žena pa im rezao kosu: 'Bio je čudak'

Danilo Restivo (53), talijanski serijski ubojica poznat pod zloglasnim nadimkom "Frizer iz Potenze", nedavno je brutalno napadnut u britanskom zatvoru HMP Full Sutton, gdje služi minimalnu kaznu od 40 godina. Njegov nadimak potječe od jezivog rituala ostavljanja pramenova kose u rukama svojih žrtava, što je postalo potpis njegovih monstruoznih zločina. Napad u zatvoru ponovno je skrenuo pozornost na jednog od najproračunatijih i najperverznijih ubojica u Europi, čija je priča isprepletena mračnim fetišima, manipulacijom i brutalnošću koja se proteže desetljećima i granicama.

Mladić s mračnim fetišem

Rođen 3. travnja 1972. na Siciliji, Danilo Restivo preselio se s obitelji u Potenzu, grad na jugu Italije. Njegov otac Maurizio bio je utjecajni direktor Nacionalne knjižnice, što je obitelji osiguralo ugledan status u zajednici. Ipak, Danilo je odrastao kao povučen i socijalno neprilagođen mladić, kojeg su poznanici opisivali kao "čudaka".

Već u adolescenciji počeo je pokazivati uznemirujuće ponašanje. Razvio je fetiš prema ženskoj kosi, potajno režući pramenove djevojkama u autobusima ili kinima. One koje bi odbile njegove pokušaje udvaranja, često započete lažnim obećanjem dara, uznemiravao bi telefonskim pozivima. Tijekom poziva puštao bi zlokobnu glazbenu temu iz talijanskog horor filma Profondo Rosso, o serijskom ubojici koji prije svakog ubojstva pušta istu melodiju. Unatoč prijavama, zbog očevog utjecaja i nedostatka težih kaznenih djela, njegovo ponašanje dugo je prolazilo bez ozbiljnijih posljedica.

Nestanak i ubojstvo Elise Claps

Ključni trenutak koji je zauvijek obilježio Restivov život dogodio se 12. rujna 1993. godine. Toga dana, 16-godišnja Elisa Claps, bistra i suosjećajna učenica koja je sanjala o tome da postane liječnica, nestala je nakon što se sastala s Restivom u crkvi Presvetog Trojstva (Chiesa della Santissima Trinità) u Potenzi. Pristala je naći se s njim iz sažaljenja, jer joj se činio usamljenim i depresivnim.

Foto: police

Restivo je bio posljednja osoba koja ju je vidjela živu. Policiji je dao proturječne izjave, tvrdeći da je Elisa otišla nakon kratkog razgovora jer ju je neki dečko čekao ispred crkve. Tvrdio je da se nakon toga vratio kući učiti. Međutim, na ruci je imao sumnjivu posjekotinu koju je neuvjerljivo objasnio padom na gradilištu. Odjeća mu je bila krvava, no usprkos sumnji obitelji Claps, inicijalna istraga bila je manjkava i nije uspjela povezati Restiva sa zločinom. Elisina sudbina ostala je misterij gotovo 17 godina. Tijelo je pronađeno tek 17. ožujka 2010. godine, mumificirano na tavanu iste crkve gdje je posljednji put viđena, skriveno ispod hrpe crjepova. Obdukcija je otkrila da je zadobila 13 ubodnih rana.

Novi život i ubojstvo u Bournemouthu

U međuvremenu, Restivo je 2002. godine napustio Italiju i preselio se u Bournemouth u Engleskoj. Tamo je započeo novi život, oženio se i zaposlio, naizgled se uklopivši u zajednicu. Međutim, njegova mračna priroda ponovno je izašla na vidjelo.

Dana 12. studenog 2002., njegova susjeda, 48-godišnja krojačica i majka dvoje djece, Heather Barnett, pronađena je mrtva u svom domu. Njezina su je djeca pronašla u kupaonici u lokvi krvi. Bila je brutalno pretučena čekićem i izbodena. Ubojica je odrezao njezine grudi i ostavio ih pokraj glave, a u jednoj joj je ruci ostavio pramen tuđe kose, dok je u drugoj bio pramen njezine vlastite. Ovaj jezivi potpis odmah je povezao zločin s neriješenim slučajem Elise Claps u Italiji.

Istraga, presuda i zatvorski dani

Britanska policija pokrenula je opsežnu istragu. Restivo je od početka bio glavni osumnjičenik, no nedostajalo je čvrstih dokaza. Ključni trenutak dogodio se kada je jedna žena, koju je Restivo pratio u parku, uspjela sačuvati nož i rukavice koje je odbacio, što je policiji dalo presudan DNK dokaz.

Nakon što je 2010. pronađeno tijelo Elise Claps, suradnja talijanske i britanske policije se intenzivirala. Sličnosti između dva ubojstva bile su neporecive: fetiš prema kosi, brutalnost i manipulativno ponašanje ubojice.

Godine 2011. Danilo Restivo je u Velikoj Britaniji osuđen na doživotni zatvor, s minimalnom kaznom od 40 godina, za ubojstvo Heather Barnett. Kasnije ga je i talijanski sud, u odsutnosti, osudio na 30 godina zatvora za ubojstvo Elise Claps.

Danas, Restivo služi kaznu u jednom od najstrože čuvanih britanskih zatvora. Nedavni napad, u kojem ga je drugi zatvorenik navodno polio kipućom vodom pomiješanom sa šećerom, podsjetnik je da mračna priča "Frizera iz Potenze" još uvijek nije završena, ostavljajući iza sebe trag boli i pitanja koja proganjaju obitelji njegovih žrtava.