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Ubojite rakete naše mornarice, RBS-15, više ne lete. Zašto?

Piše Denis Krnić,
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Ubojite rakete naše mornarice, RBS-15, više ne lete. Zašto?
Foto: Zvonimir Barisin
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Sustav koji je tijekom Domovinskog rata Hrvatskoj osigurao pomorsku prevlast danas je postao upozorenje koliko brzo vojna moć može zastarjeti. Možemo ‘zaprijetiti’ samo na papiru, otkriva novi Express

Na međunarodnoj združenoj vojnoj vježbi “Borbena moć 2026.” na pomorskom poligonu Žirje, Hrvatska ratna mornarica odradila je svoju zadaću profesionalno i uvježbano. No mnogi su se zapitali zašto se nije čuo zvuk koji je godinama bio simbol njezine udarne moći - lansiranje protubrodske rakete RBS-15 Mk1. Na snimkama i fotografijama sve izgleda impresivno. Raketne topovnjače uredno su postrojene, posade uvježbane, zastave se vijore, a međunarodni gosti promatraju sposobnosti Hrvatske ratne mornarice. No postoji detalj koji se ne vidi. Groteskno je govoriti o demonstraciji raketne moći kad su lanseri na tim brodovima - one karakteristične limene kutije na krmenom dijelu palube - zapravo prazni.

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